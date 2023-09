Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico sulla via Appia, brandendo uno striscione con la scritta: “Fondo riparazione”.

Il gruppo protesta contro il cambiamento climatico e l’utilizzo dei combustibili fossili.

Attivisti di Ultima Generazione bloccano l’Appia

Si sono posizionati sull’Appia, all’altezza di via Rocca Priora, gli attivisti di Ultima Generazione che questa mattina hanno manifestato tra le auto della capitale. Cinque i giovani scesi in strada, per protestare contro il cambiamento climatico, con uno striscione con su scritto: “Fondo riparazione”. La dicitura si riferisce alla volontà di fare richiesta al Governo per l’istituzione di un fondo di riparazione da 20 miliardi, che venga utilizzato per riparare i danni causati dagli eventi estremi, quali grandini, frane e alluvioni.

“Qualcuno ha il coraggio di mettersi in strada a manifestare con tutti i rischi che comporta quell’azione e deve anche subire

gli insulti e le spinte della gente. Le persone sanno quali sono le conseguenze di investire nei combustibili fossili, sanno che il cambiamento climatico è distruttivo e reale” ha dichiarato uno degli attivisti.

Alcuni automobilisti hanno cercato di allontanare gli attivisti con la forza, ma si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare la viabilità e sgomberare l’Appia.