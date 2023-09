Blitz anticrimine a Roma e Napoli, sono 800 gli agenti in campo

Questa mattina al sorgere del sole sono stati avviati dalle forze dell’ordine due importanti blitz anticrimine che hanno interessato la città di Roma e di Napoli. A Roma le operazioni si stanno svolgendo nel quartiere di Tor Bella Monaca considerato uno dei quartieri con il più elevato tasso di criminalità, si è dato il via alla perquisizione di oltre 80 appartamenti alla ricerca di armi e droga.

Maxi blitz anticrimine a Roma e Napoli, si cercano armi e droga

Alle prime ore dell’alba di oggi, 07 settembre 2023, 800 operatori delle forze dell’ordine hanno dato il via a due importi blitz anticrimine nella città di Roma e nella città di Napoli.

L’operazione congiunta ha visto la partecipazione della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei Carabinieri che si sono mossi in due importanti operazioni che hanno lo scopo di ripristinare la legalità in alcune zone definite ad alta densità criminale.

Questo potrà permettere ai cittadini residenti di avere a disposizione una presenza maggiore delle forze dell’ordine soprattutto nelle zone dove la criminalità è all’ordine del giorno.

L’operazione a Roma si sta svolgendo nel quartiere di Tor Bella Monaca, noto per essere uno dei quartieri con la più alta densità di criminalità.

Questa operazione è stata organizzata e pianificata in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, ha visto poi la coordinazione della questura di Roma a cui ha preso parte anche la polizia locale.

In queste ore è in corso la perquisizione di circa 80 appartamenti che si trovano in Via dell’Archeologia con lo scopo di trovare droga e armi.

Le operazioni in corso nella città di Napoli

Invece a Napoli ad essere interessata dall’operazione anticrimine è la zona chiamata quartieri spagnoli che sono inclusi nel quartiere Montecalvario.

Qui le operazioni prevedono non solo la perquisizione di diversi appartamenti ma anche l’identificazione di persone e di alcuni veicoli ritenuti sospetti.

