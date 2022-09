Blake Lively, il lieto annuncio: quarto figlio in arrivo

By

La notizia arriva proprio da Blake Lively con un post sui social. L’attrice ha infatti deciso di non nascondersi e di mostrare al popolo del web il suo bellissimo pancione. Per lei e suo marito Ryan Reynolds questo sarà il quarto figlio.

Per Blake Lively arriva il quarto figlio e ad annunciarlo è proprio l’attrice sui social. Ed è così che ha annunciato il lieto annuncio, pubblicando le prime foto con il pancione e aggiungendo: “Così i paparazzi non mi seguiranno ovunque”. Blake Lively ha così deciso in modo ironico di giocare d’anticipo rispetto ai paparazzi postando sui social il suo bellissimo pancione.

Con un post lei e suo marito Ryan Reynolds scrivono “Così gli 11 ragazzi che aspettano fuori casa mia per un avvistamento mi lasceranno in pace”.

La decisione di Blake Lively

Blake Lively questa volta ha battuto i paparazzi appostati fuori da casa sua da diversi giorni. L’attrice diventerà presto mamma e lo ha annunciato con un post sulla sua pagina social. Questo per Lively e suo marito Reynolds è il quarto figlio ma questa volta hanno deciso di non lasciarsi sorprendere da occhi indiscreti.

La notizia della gravidanza era già nell’aria da diverso tempo e adesso la neo mamma ha confermato tutto, prima sul red carpet della decima edizione del Forbes Power Women’s Summit, e adesso postando un carosello di dieci foto che la immortalano con il suo pancione. Dalla sua sfilata sul tappeto rosso l’attrice è stata circondata dai paparazzi, pronti a scattare ogni suo singolo movimento.

Ed è così che Blake ha deciso di giocare d’anticipo rispetto ai paparazzi e di batterli sul tempo. Sul suo profilo Instagram infatti è apparso da un momento all’altro un bellissimo post che la vede sorridente e più bella che mai con il suo pancione in bella vista.

Un nuovo fiocco un casa Reynolds

Questo per Blake Lively e Ryan Reynolds è il quarto figlio. I due, entrambi attori, si sono incontrati per la prima volta nel 201o sul set di Lanterna Verde. Dopo solo due anni i due sono convolati a nozze e subito dopo hanno deciso di allargare la famiglia. Al momento in casa Reynolds sono tre: James di 8 anni, Inez di 5 e infine Betty di soli 2 anni.

Nonostante il post e la scelta di far sapere al mondo di essere incita, non è ancora stato reso noto il sesso del bebè.