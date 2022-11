Black Friday: i consigli della Polizia postale per evitare le truffe

Oggi è la giornata dell’attesissimo Black Friday, milioni gli italiani pronti a fare compere. La polizia postale però raccomanda di prestare molta attenzione alle truffe online, fornendo dei consigli e delle direttive per evitarle.

Dunque oggi sarà una giornata di shopping compulsivo per molte persone, ma è necessario prestare molta attenzione. La polizia postale infatti, raccomanda i cittadini di tenere gli occhi aperti su offerte troppo vantaggiose o possibili siti clone.

Il principale rischio è il furto o il clonaggio della carta di credito.

Le numerose truffe che caratterizzano il Black Friday

Oggi inizia il Black Friday anche in Italia, una giornata all’insegna dello shopping compulsivo, che però necessita di alcune precauzioni.

In particolare la responsabile del Commissariato di ps online della Polizia Postale, Luisa Massaro ha avvertito i cittadini di prestare particolare attenzione ai tentativi di furto di dati della carta di credito.

La poliziotta mette in guardia i cittadini rispetto all’esistenza di siti clone. Questi sono siti web molto simili a quelli originali a livello grafico. In realtà però non sono altro che truffe, le quali non solo puntano a rubare denaro in modo istantaneo, ma proveranno molto spesso ad estorcere i dati sensibili della carta di credito.

Luisa Massaro aggiunge poi di aver ricevuto circa 10.300 segnalazioni di truffe durante l’ultimo periodo. Inoltre spiega che il commissariato fornisce liberamente dei consigli su come evitare queste possibili truffe.

Sul sito ufficiale del dipartimento di Polizia invece, vengono pubblicati gli alert di informazioni agli utenti.

I consigli della Polizia postale rispetto alle possibili truffe

La polizia Postale dunque si è mostrata totalmente disponibile nel fornire supporto e assistenza anche tecnica nei confronti di chiunque cadesse in una truffa online. Come è già stato affermato, l’intento principale di questo tipo di attività è quello di estorcere denaro e dati sensibili della carta di credito degli utenti.

I principali consigli forniti dalla postale sono: diffidare delle offerte troppo vantaggiose. Se si intercorre in qualcosa del genere è infatti necessario prestare molta attenzione, valutare adeguatamente la situazione e informarsi sul venditore e sul sito da cui si sta acquistando.

In particolare si suggerisce di verificare attentamente che l’Url del sito sia corretto e che si tratti di un sito ufficiale, di controllare le recensioni per verificare se altri utenti hanno segnalato la pagina come “pericolosa”.

Infine consiglia sempre di controllare i feedback del venditore e di interrompere immediatamente la transizione nel caso in cui si noti qualcosa di anomalo.

Dunque gli acquisti online ormai non vanno più presi sotto gamba, al contrario è necessario prestare molta attenzione e rimanere vigili, in quanto le truffe su internet sono sempre più comuni e meno facili da punire legalmente.