Black Friday, cala il budget di spesa degli italiani: 251 euro

Rispetto allo scorso anno si registra un calo nella spesa degli italiani per il prossimo balck friday, che si abbassa dell’8%.

Oltre il 30% degli italiani avverte che le proprie stanno inferiori rispetto al 2021. Il dato è confermato dall’indagine condotta da Idealo, uno dei maggiori comparatori di prezzi online sul web. Il budget degli acquisti per il prossimo 25 novembre cala a 251 euro.

Black Friday, cala dll’8% la spesa rispetto al 2021

Nell’indagine condotta da Idealo pare che 1 cittadino su 3 sia pronto a fare acquisti in occasione del prossimo black friday. Una statistica emersa dagli studi del portale – leader sul web nella comparazione di prezzi online – che fa emergere anche un calo nella spesa del singolo individuo. Rispetto al 2021 infatti cala il budget per gli italiani nella spesa, arrivando a 251 euro a persona.

Un 8% in meno considerando lo scorso anno. Mentre il 65% degli acquirenti si dicono pronti a fare compere in quel periodo, contro il 66% del 2021. E ancora, il 30% degli italiani si dice convinto, secondo i recenti sondaggi, di abbassare le spese per l’occasione, con un budget che scende dai 272 euro del 2021 a 251 euro della spesa attesa per le prossime settimane.

Ma i dati scendono ancora tra i giovani, che di solito negli acquisti online sono molto attivi. La fascia di età compresa tra i 16 e i 24 anni infatti spenderà circa 193 euro a testa, mentre la cifra si alza a 278 considerando le fascia tra i 45 e i 54 anni.

Black Friday, l’elettronica ancora in testa

A trarre vantaggio dalla trovata commerciale come spesso accade saranno i siti più importanti del settore dell’elettronica. I colossi dell’ecommerce come Amazon, eBay, verranno intasati in quel periodo, visto che si stima ancora una prevalenza di acquisti in tali categorie.

Elettronica, telefonia, ma anche elettrodomestici nei negozi fisici, nei centri commerciali. Insomma, il mese di novembre è dedicato – ormai da anni – ai saldi in tali settori, che secondo il 61% degli intervistati rimane una priorità per gli acquisti durante l’ultima settimana di novembre.

Seguono altri articoli di moda, di abbigliamento, con il 43%, di scarpe con il 41%, profumi e cosmetici al 30% mentre libri e musica al 29%. Settore importante anche er il gaming, che si attesta al 26%, insieme al mondo dei giocattoli in generale.

Solamente il 10% degli intervistati ha rivelato che non intende fare alcun acquisto per il black friday, mentre il 31% eviterà perché non crede si tratti di un’occasione per risparmiare, ma al contrario di una trovata commerciale che stimoli alla febbre dello shopping. Infine un 30% si dice indeciso, e che valuterà se in quel periodo avrà realmente la necessità di acquistare qualche articolo.