Anche in Italia finalmente è arrivata la data per il Black Friday. Quel giorno tanto atteso per fare spese pazze e spendere poco, tra non molto giungerà anche in Italia.

Per arrivare preparati a questo giorno ricco di adrenalina, bisogna sapere tutto ciò che lo riguarda.

Il giorno tanto atteso, il Black Friday

Tutti aspettavano questo momento da tempo, ma finalmente sta arrivando. Il grande colosso, Amazon, ha comunicato in maniera ufficiale le date in cui vi saranno i grandi sconti.

Quest’anno la settimana del Black Friday durerà dal 18 al 28 novembre. Insomma tutti coloro che fino ad oggi si stavano chiedendo quando arrivasse il momento tanto atteso, finalmente hanno una risposta.

Bisognerà attendere ancora pochi giorni per l’evento più aspettato di ogni anno.

Gli amanti dello shopping online avranno modo di sbizzarrirsi e acquistare tutto ciò che desiderano a prezzi decisamente più vantaggiosi.

Su Amazon si è dato già il via al cosiddetto Black November. Sulla piattaforma infatti sono presenti sconti e offerte quotidiane.

Sono tanti i prodotti su cui ogni giorno si trovano dei prezzi imbattibili, a partire da prodotti appartenenti alla categoria beauty fino ad arrivare al grande mondo della tecnologia.

Black Friday 2022 sulla piattaforma più conosciuta al mondo

Inoltre ci sono 10 giorni da segnare assolutamente sul calendario, ovvero le date a partire dal 18 fino ad arrivare al 28 novembre.

In questo periodo non solo ci sarà il grande atteso giorno del Black Friday, ma sarà presente anche il Cyber Monday.

Quest’ultimo è il lunedì dedicato all’acquisto di pezzi tecnologici a prezzi sensazionali.

Prima di avviarsi verso questo shopping spropositato, è sempre meglio pensare bene a ciò di cui abbiamo effettivamente bisogno onde evitare di acquistare degli oggetti inutili.

Nuova apertura della Amazon Black Gallery

Proprio per continuare a parlare di Amazon, dobbiamo mettervi a conoscenza del fatto che a breve ci sarà una nuovissima apertura. A Milano infatti, Amazon si sta preparando ad aprire in zona Moscova. Dal 22 al 25 novembre sarà allestita la Amazon Black Gallery, in cui non solo si celebrerà questa grande settimana di sconti ma si potrà iniziare anche a pensare alle festività natalizie.

Qui sarà presente una stanza in cui si potranno dare tanto spazio all’estro italiano e il Made in Italy il quale acquisirà il nome di Scenari italiani.

Questa è solo una delle tante stanze che verranno allestite, in quanto ne saranno presenti molte altre ognuna dedicata ad un tema specifico. Si tratta sicuramente di più un appuntamento a cui non mancare assolutamente.

Per un evento del genere non poteva non essere una diretta su Twitch dedicata.

Infatti, durante tutta la settimana del Black Friday, direttamente dalla galleria dedicata, non mancheranno gli streamer ilMasseo, Riccardo Dose, Himorta e Diego Naska i quali avranno il compito di raccontare l’aria che si respira intorno a loro in quei giorni. Avranno anche l’occasione di raccontare alcuni prodotti che hanno dei ricordi particolari.

La Black Friday Gallery di Amazon resterà aperta a tutti coloro che vorranno visitarla dal 22 novembre dalle 14 alle 20 e dal 23 al 25 novembre dalle 10 alle 20. L’ingresso in questo luogo è totalmente gratuito.