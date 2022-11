Stava tornando a casa quando è stato investito, in pieno, da una macchina. Il piccolo, che ha soltanto 10 anni, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Choc, invece, per il conducente dell’autovettura che è stato sottoposto a tutti i test, risultandone negativo.

Bimbo di 10 anni investito in bici

Pochi attimi e tutto poteva trasformarsi in tragedia. Quello che stiamo per raccontarvi è accaduto in provincia di Padova e la piccola vittima ha solo 10 anni. Un’autovettura che sopraggiunge proprio mentre il piccolo sta attraversando la strada con la sua bicicletta. Lo investe.

L’uomo alla guida della Ford Fiesta che ha investito il bambino, un 55enne, si è fermato per capire cosa fosse accaduto e, quando è stato interrogato dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto, ha affermato di non aver visto il bambino che stava attraversando.

Il tutto è successo lungo la strada in via Pozzetto Strada Provinciale 71, nei pressi dei campi sportivi di Piombino Dese, in provincia di Padova, non lontano proprio dalla casa del bambino. Il bambino è stato investito di sera, mentre stava attraversando la strada. Immediatamente soccorso dal personale del 118 intervenuto, è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il piccolo, quando è stato investito, ha battuto la testa sull’asfalto, subito dopo l’impatto fra la vettura e la sua bicicletta ed ha perso conoscenza per qualche secondo. Arrivati sul posto, i medici del 118 hanno prima stabilizzato il bambino e, poi, lo hanno trasportato in ospedale, a Camposampiero, dove gli è stato diagnosticato un trauma importante.

Ma, nonostante tutto, secondo le prime informazioni date dai medici che l’hanno soccorso, non sarebbe in pericolo di vita. Gli stessi medici che lo hanno preso in cura, sono ottimisti sul suo recupero e sulla sua ripresa, anche se ci vorrà ancora del tempo.

Un 55enne l’ha investito: “Non l’ho visto”

Sotto choc, invece, il 55enne che l’ha investito. È stato sottoposto a tutti i test, alcolemici e tossicologici del caso, ma è risultato negativo e completamente sobrio. Quando è stato interrogato dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia locale intervenuta sul posto, per capire l’esatta dinamica dell’incidente, l’uomo ha dichiarato di non aver visto il bambino che stava attraversando la strada, e non ha fatto in tempo ad impedire che venisse investito.

Ora le indagini sono concentrate, proprio, sul capire l’esatta dinamica dell’incidente e, soprattutto, se il bambino stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali quando è stato investito.

Intanto, nella tarda serata di ieri, proprio sull’arteria viaria dove è avvenuto l’incidente, la viabilità ordinaria ha subito dei rallentamenti che, dopo i rilievi del caso da parte della Polizia locale, si sono risolti, riportando la circolazione al normale decorso.

Una dinamica dell’incidente ancora tutta da chiarire. Le indagini si stanno concentrando, in particolare, sulla versione del 55enne alla guida per capire se il bambino di 10 anni, effettivamente, l’uomo non l’abbia visto, se ci fosse scarsa visibilità o, anche, se nell’eventualità le strisce pedonali o un attraversamento pedonale lì presente, non fosse adeguatamente segnalato.