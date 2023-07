Bimba di 9 mesi rapita mentre si trovava in macchina negli Stati Uniti

Grande paura negli Stati Uniti, dove una bimba di soli 9 mesi è stata rapita mentre si trovava nell’auto di famiglia. Stando a quanto riferito, il padre è andato a casa di un amico per pochi minuti, lasciando la figlia sul seggiolino un’auto, e quando è tornato, si è reso conto che dei ladri gli avevano rubato la vettura con all’interno la piccola. È successo in Alabama ieri verso le 18.50, e da quel momento la famiglia si è messa alla ricerca spasmodica della bimba, chiedendo l’aiuto della polizia locale e lanciando appelli ai rapitori. La famiglia ha offerto anche una ricompensa di 5.000 dollari a chi restituirà Harlow, questo il nome della neonata.

Ieri negli Stati Uniti, in Alabama, una bimba di appena 9 mesi è stata rapita mentre si trovava su un seggiolino all’interno della vettura di famiglia. Il padre si era assentato solo alcuni minuti per far visita a un suo amico, per qualche minuto, e quando è tornato ha visto con orrore che la macchina era sparita e con essa anche la figlioletta. Naturalmente ha subito avvisato la polizia e la famiglia di quanto accaduto, e le ricerche sono partite. Il rapimento con furto è avvenuto ieri sera verso le 19 e da allora le forze dell’ordine hanno anche lanciato l’Amber Alert, l’allarme che viene inviato quando si smarrisce un minore. La bimba ha capelli castani chiari e occhi chiari, e al momento della scomparsa indossava una tutina con dei pantaloncini rosa.

“Vi prego, restituitela. La mia macchina è stata rubata e la bambina era sul sedile posteriore. Potete lasciare mia figlia dove volete, chiamatemi o mandatemi un messaggio e fatemi sapere dov’è. Nessuna domanda, lo giuro” ha scritto disperata la madre della piccola Harlow Darby Freeman, Bethany Smith su Facebook.

È accaduto ieri sera nella zona di Crest Avenue a Parrish in Alabama. Il padre di Harlow, come ha raccontato lui stesso alle forze dell’ordine, si era allontanato per pochi minuti dall’auto per far visita a un amico, lasciando la bimba sul seggiolino posteriore della vettura. Quando è tornato, ha scoperto che l’auto era stata rubata con a bordo la piccola.

Le ricerche sono scattate immediatamente, e la polizia locale ha diffuso un Amber Alert, ovvero l’allarme nazionale che scatta in caso di sparizione di un minore e ha iniziato a chiedere a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti, spiegando che la bimba è in “estremo pericolo”. La famiglia della bambina ha inoltre offerto una ricompensa di 5.000 dollari per chiunque riuscirà a riportare Harlow.

La bambina al momento del rapimento si trovava in una Lexus RX350 del 2009, con una targa dell’Alabama 3880AR8. E c’è un’importante aggiornamento sulla bimba scomparsa, che è stata ritrovata fortunatamente viva in Walker County e restituita alla famiglia. L’Amber Alert è quindi stato cancellato. Ore di preoccupazione che fortunatamente si sono risolte per il meglio e porteranno di sicuro ad una maggiore cautela da parte dei genitori nel lasciare in auto i bimbi.