Bimba di 6 anni investita da un’auto, è morta in ospedale a Potenza

Una tragedia è avvenuta a potenza, dove una bambina di soli 6 anni è stata investita. L’incidente è avvenuto nel quartiere Rione Lucania. A quanto pare la piccola potrebbe esser sfuggita al controllo della madre.

Probabilmente stava giocando con il monopattino in strada quando è stata investita da un’auto. Trasportata in ospedale, per lei non c’è stato più nulla da fare.

Potenza, bimba investita

Il tutto è accaduto a Potenza. Un’auto ha investito una bambina di soli 6 anni che è, poi, morta poco dopo il suo ricovero all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Stando ad una primissima ricostruzione, la piccola stava giocando con un monopattino in strada quando è stata investita dall’auto. La tragedia è avvenuta nel quartiere Rione Lucania.

Immediatamente soccorsa, la piccola è stata stabilizzata e portata dal 118 al più vicino ospedale perché le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Ma tutto è stato inutile, anche il tentativo del suo ricovero nel reparto di rianimazione.

Al volante dell’auto vi era una donna che, non appena si è accorta di aver investito la piccola, si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Sono intervenute anche le forse dell’ordine che hanno accertato che la donna non fosse né sotto l’effetto di alcool né tantomeno di droghe. Subito soccorsa, la piccola è stata immediatamente portata in ospedale dai medici del 118.

Stando ai primi accertamenti in merito alla dinamica dell’incidente, la piccola di origini ucraine, potrebbe esser sfuggita al controllo della madre ed esser finita in strada a giocare con il suo monopattino, prima di esser investita dalla donna che transitava di lì con al sua auto. La piccola, arrivata in ospedale, come dicevamo, in gravissime condizioni, è morta nel corso della notte.

È morta nella notte, dopo il ricovero in ospedale

La tragedia è avvenuta intorno alle ore 22 di ieri. La donna che era alla guida dell’auto che l’ha investita, si è subito fermata a prestare soccorso e a chiamare sia il personale medico del 118 quanto anche le forze dell’ordine che sono, entrambi, immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente. La piccola è stata portata di corsa in ospedale, mentre per la donna sono partiti i controlli, ma è risultata negativa sia al test dell’alcool quanto a quello delle droghe.

Si è trattato, quindi, di un fatale e tragico incidente. Sono in corso gli accertamenti della Polizia per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per accertare la piena responsabilità della donna al volante. Stando, come dicevamo, ai primi accertamenti, la piccola potrebbe esser sfuggita al controllo della madre e finita in strada a giocare con il suo monopattino prima di esser investita.