Biden, presenta il nuovo piano di bilancio 2024

Biden ha presentato il nuovo piano di bilancio 2024, l’intenzione è quella di tassare maggiormente i miliardari per poter garantire l’assistenza sanitaria per i prossimi 25 anni alle fasce più fragili.

Oltre a questo è pronto ad effettuare un taglio di circa 3mila miliardi di dollari in 10 anni. È sfida aperta con i repubblicani nella speranza che il piano venga accolto al Congresso, ma c’è già chi si è espresso contrario.

Biden ha presentato il nuovo piano di bilancio 2024

Il presidente Biden in visita a Philadelphia ha svelato il nuovo piano di bilancio del 2024, che presto approderà al Congresso per essere votato e nel caso approvato.

L’intenzione dell’attuale presidente statunitense, Joe Biden, è quella di andare a tassare maggiormente i miliardari per poter garantire l’assistenza sanitaria per i prossimi 25 anni alla fascia di americani fragile.

“Togliere ai ricchi per dare ai poveri” questo è il manifesto della Bidenomics che è stato portato all’attenzione dei cittadini e che rappresenta una vera e propria sfida con i repubblicani.

Per i suoi sostenitori è una proposta coerente e ambiziosa, per altri invece si tratta solo di propaganda politica. Poche ore fa però il piano è stato pubblicato sul sito ufficiale della Casa Bianca dove vengono esposti i punti principali previsti con il piano di bilancio 2024.

Cosa prevede il piano

L’aspetto più interessate è sicuramente questa ipotesi di tassare i ricchi per dare ai poveri. Il piano prevede infatti tasse più alte sia per i miliardari che per gli investitori americani.

L’attuale governo americano ha proposto di alzare l’aliquota massima a chi guadagna più di 400mila dollari l’anno, negli Stati Uniti a superare questa soglia sono circa 3 milioni di persone.

Per i super ricchi invece è stata proposta una minimum tax del 25% che colpirà chi guadagna almeno 100 milioni di dollari l’anno. È poi previsto un aumento al 28% per i prelievi sui capitan gain ossia su tutte le rendite finanziarie.

Questa proposta è stata avanzata con lo scopo di poter garantire per i prossimi 25 anni l’assistenza pubblica Medicare, questo tipo di assistenza si occupa di curare le categorie di americani fragili.

Oltre a garantire questo sarà necessaria anche per garantire l’assicurazione sanitaria federale, che invece va ad interessare le persone che hanno compiuto dai 65 anni in su oppure che rientrano nei criteri previsti per richiederla.

Il Governo ha poi previsto anche un taglio del disavanzo di bilancio, che ha già sfiorato il tetto previsto per legge lo scorso gennaio 2023 e che attualmente è pari a 31mila miliardi di dollari americani.

Con la proposta del nuovo piano di bilancio 2024 è previsto anche un taglio alle spese di circa 3mila miliardi di dollari entro i prossimi 10 anni.

All’interno di questo piano sono stati previsti anche altri aiuti per l’Ucraina, in particolare altri 6 miliardi di dollari da stanziare nel 2024 e che andranno ad includere aiuti finanziari, militari e umanitari.

Qualora venisse approvato l’America, con l’aggiunta di questi 6 miliardi, avrà dato all’Ucraina oltre 80 miliardi di dollari dall’inizio della guerra a oggi.

Ora la proposta dovrà essere vagliata e votata al Congresso, e solo se avrà un esito positivo verrà approvata e attuata. Al Congresso per i repubblicani controllano la Camera.

Secondo i media americani la proposta di bilancio è una sfida aperta proprio al partito repubblicano. Per la sua approvazione Biden dovrebbe trattare con la maggior parte dei repubblicani che si trovano alla Camera proponendo generosi tagli alla spesa pubblica.

In molti però stanno facendo sentire la loro voce in merito al piano di bilancio 2024, in particolare Kevin McCarty, speaker repubblicano alla Camera, che ha dichiarato che il piano è “dispendioso e non serio”.

Ha poi accusato Joe Biden di imporre alle famiglie americane migliaia di miliardi di nuove tasse che si troveranno a pagare direttamente o con un alzamento dei costi generale.

Per molti degli osservatori del panorama politico americano, il piano di bilancio, altro non è che un manifesto elettorale. Le prossime elezioni in America si terranno nel 2024 e Biden ancora non ufficializzato la sua ricandidatura.