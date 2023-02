Biden in Ucraina per rendere omaggio ai caduti in guerra

L’Occidente non si allontana dall’Ucraina e fa sentire la sua presenza ed il suo sostegno sempre, anche quando si sta per avvicinare il primo anniversario dell’invasione da parte della Russia. Il presidente degli Stati Uniti, Biden è stato ricevuto da Zelensky.

Un incontro in pieno centro a Kiev, a piazza Mikhailovskaya, dove i due leader si sono incontrati per un motivo ben preciso.

Biden arriva in Ucraina

L’omaggio a tutte le vittime della guerra: questo è stato il motivo per cui il presidente americano, Biden, è arrivato in Ucraina ed è stato ricevuto in pieno centro a Kiev dal suo omologo, Zelensky. Una cerimonia ed un momento molto toccante e molto sentito, in particolare perché celebrato a pochi giorni di distanza dal primo anniversario dell’inizio del conflitto.

Biden ha spiegato, in un post su Twitter, che ha deciso di arrivare a Kiev proprio oggi e incontrare il presidente Zelensky, per affermare la vicinanza degli Stati Uniti all’Ucraina ancora una volta e, anche, per “riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Inoltre, afferma che, quando la Russia e Putin hanno invaso un anno fa l’Ucraina, pensava di trovarsi davanti una nazione debole ed un Occidente diviso: “Pensava di poter sopravvivere a noi, ma si sbagliava di grosso” – ha continuato Biden.

La coalizione atlantica che gli Stati Uniti hanno costruito, in quest’ultimo anno, per aiutare proprio l’Ucraina a difendersi dall’attacco russo, è solida. C’è stato, ha spiegato Biden, un sostegno militare ed umanitario senza precedenti per la stessa Ucraina da parte dell’Occidente, e “quel sostegno durerà” – si legge, in un altro post su Twitter, sempre da parte di Biden.

Il sostegno immutato degli Stati Uniti dell’Occidente all’Ucraina

Gli Stati Uniti, dal canto loro, non si tirano indietro e continueranno a dare il loro sostegno all’Ucraina: “Siamo dalla vostra parte e sono qui per sostenere non solo le istituzioni, ma anche i comuni cittadini” – ha spiegato Biden.

La gioia e la forza che viene dai suoi alleati la si vede pienamente anche nelle parole di ringraziamento dello stesso presidente Zelensky: “Questa visita ci porta più vicini alla vittoria. È la visita più importante nell’intera storia delle relazioni fra l’Ucraina e gli Stati Uniti” – afferma.

Una visita di Stato sì, ma anche un sostegno che si fa sentire sul campo, anche nella vicinanza nella memoria per celebrare, proprio in questa occasione, tutti gli eroi caduti in questo anno di conflitto. Non solo gli Stati Uniti, ma il ringraziamento di Zelensky è andato anche all’Italia. Infatti, è in corso di organizzazione il viaggio in Ucraina della premier Meloni. “La ringrazio e la aspetto” – ha chiosato Zelensky.

All’inizio, al presidente Biden era stato proposto di incontrare Zelesky al confine fra Ucraina e Polonia o addirittura a Leopoli. Ma è stato lo stesso Biden che ha insistito per visitare e incontrare a Kiev, simbolo di resistenza all’invasione russa, l’omologo ucraino.

Nella conferenza stampa post visita, è stato lo stesso Zelensky a ringraziare Biden per l’arrivo in Ucraina: “Biden e i partner devono continuare a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a vincere” – ha affermato.