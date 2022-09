Biblioteche comunali, parte il bando di concorso: offrono 1700 euro di busta paga

Lavorare dentro le biblioteche comunali potrebbe essere il sogno di moltissime persone, proprio per mettere insieme la passione con impiego concreto. Una bellissima notizia è il nuovo concorso che offre la possibilità di entrare in Biblioteca, rispondendo a qualche requisito fondamentale.

Le biblioteche hanno da sempre quel profumo di cultura e di libri, dove ci si perde per ore alla ricerca di un testo per studiare o una lettura rilassante. Per chi vuole stare tutto il giorno all’interno di questo luogo magico, sono aperte le nuove candidature attraverso un concorso da non lasciarsi scappare.

Lavorare in biblioteca, la passione incontra la volontà

Passione e volontà sono le due parole chiave che caratterizzano chi lavora all’interno di una biblioteca. È un luogo a dir poco sacro, dove si possono incontrare persone differenti con gusti e generi di interesse vario.

I libri ci sono tutti, così come i testi per studiare e altre pubblicazioni da sfogliare per una cultura personale che va sempre oltre il tempo. È corretto dire che chi desidera lavorare all’interno di una biblioteca possiede una grande passione per i libri, per la cultura e per l’incontro tra menti che vogliono esplorare mondi diversi.

Mai demordere e cercare sempre di raggiungere i propri sogni, considerando che stanno ripartendo le assunzioni per in alcune parti di Italia. Vediamo insieme come partecipare al Concorso e quali sono i requisiti richiesti.

Concorso Bibliotecario 2022: candidatura e requisiti

Per chi ha sempre desiderato di lavorare all’interno di un luogo pieno di libri e cultura, riparte il concorso bibliotecario 2022 con nuove opportunità di impiego. Lo stipendio base è di 1.700 euro e il candidato ideale dovrà possedere una serie di importanti requisiti:

Essere maggiorenni e non aver superato il limite di età pensionabile

Avere la cittadinanza italiana o in uno Stato dell’Unione Europea oppure possedere dei requisiti similari come da legge vigente;

Avere una idoneità fisica per l’impiego;

Non avere alcuna condanna penale pendente che potrebbe impedire il rapporto di impiego nella pubblica amministrazione;

Non avere alcuna esclusione dall’elettorato politico attivo;

Non essere stato licenziati o destituiti presso la pubblica amministrazione in passato;

Avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per soggetti maschi nati prima del 31/12/1985.

I candidati scelti dovranno affrontare alcune prove di esame per lavorare all’interno della biblioteca. Quelli previsti indicano una prova scritta con domande a risposta chiusa multipla o – in alternativa – redazione di un tema, relazione o progetto in merito alle materie che verranno indicate nel programma.

Una prova orale che consiste in un colloquio che avrà come oggetto più argomenti, oltre che alcuni accertamenti pratici – informatici e linguistici (il candidato dovrà conoscere la lingua inglese).

C’è anche una fase prevista per la valutazione dei titoli di studio e di servizio. Al momento i bandi sono attivi al Comune di Moncalieri – Provincia di Como e Comune di Busto Arsizio.