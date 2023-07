Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai dopo 34 anni

Dopo Fazio, Annunziata e Gramellini, anche Bianca Berlinguer ha deciso di lasciare la Rai e ha presentato poco fa le sue dimissioni. La conduttrice di Cartabianca passerà a Mediaset, che domani presenterà i suoi palinsesti ufficiali della stagione 2023/2024. Proprio questa mattina l’amministratore delegato Roberto Sergio aveva dichiarato di essere in attesa di una risposta da parte della giornalista riguardo la messa in onda del suo talk di approfondimento politico. Berlinguer ha ringraziato con una nota viale Mazzini per i 34 anni di lavoro sia come direttrice (lo è stata del Tg3) che come conduttrice. L’azienda le ha risposto facendole gli auguri per il suo futuro professionale. Si tratta del terzo grande nome che decide di abbandonare il servizio pubblico nel giro di pochi mesi.

Alla fine anche Bianca Berlinguer ha deciso di mollare, e dopo 34 anni di “onorata carriera” in Rai, ha dato l’addio alla televisione pubblica, presentando questo pomeriggio le sue dimissioni. Questa mattina l’ad Roberto Sergio aveva fatto sapere come Cartabianca non fosse nel palinsesto di Rai3, in quanto aspettavano istruzioni in merito proprio dalla giornalista. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità (ma nemmeno la smentita dalla diretta interessata), Berlinguer dovrebbe passare a Mediaset, che proprio domani si appresta a presentare i suoi palinsesti della stagione 2023/2024. Per lei potrebbe essere già pronta la nuova edizione di Controcorrente, programma di Rete 4 “orfano” di Veronica Gentili che dall’autunno passerà alla conduzione de Le Iene. Si tratta del terzo addio di peso al servizio pubblico dopo quello di Fabio Fazio e Lucia Annunziata.

Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni di servizio

Questa mattina, l’amministratore delegato della Rai Sergio aveva fatto sapere che “La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto. Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3”.

In molti si chiedevano, quindi se fosse vicino l’addio della giornalista alla Rai, visto e considerato che la presentazione dei palinsesti del 7 luglio era sempre più vicina, e così è stato. Con una nota di pochi minuti fa, Bianca Berlinguer ha salutato ufficialmente la televisione pubblica dopo 34 anni, e si appresta a sbarcare a Mediaset, dove dovrebbe condurre Controcorrente, talk show politico di Rete 4.

“La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale” si legge nel comunicato rilasciato dalla Rai.

È probabile che Berlinguer abbia ricevuto offerte più vantaggiose rispetto a quelle di Viale Mazzini, e che abbia siglato un accordo per altri 3 anni con Cologno Monzese in modo da arrivare all’età pensionabile. Inoltre, il fatto di non aver comunicato se non fino all’ultimo la sua decisione potrebbe essere letto come una richiesta fattale dalla stessa Mediaset, per annunciare il suo arrivo proprio nel corso della presentazione dei palinsesti di domani. Al suo posto potrebbe arrivare Monica Giandotti, rimasta senza un ruolo in Rai dopo le dimissioni alla guida di Agorà.

La giornalista romana, figlia primogenita del Segretario generale del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer, era arrivata in Rai, dopo aver lavorato per Il Messaggero, nel 1989. Dal 1991 al 2016 è stata la conduttrice del telegiornale delle 20, mentre a partire dal 2009 fino al 2016 è stata direttrice del Tg3. Dal 2016 si occupava quindi di Cartabianca, per i primi due anni in onda nella fascia preserale e a partire dal 2018 in prima serata.