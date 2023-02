Beyoncé annuncia il tour mondiale dopo 7 anni. Farà tappa anche in Europa ma non in Italia

Inizierà a maggio il tour mondiale. Tra le tappe anche l’Europa ma l’Italia non c’è.

Era stato anticipato ma oggi sono stati svelati i dettagli.

Il tour mondiale

La popstar americana Beyoncé ha annunciato il tour mondiale intitolato Renaissance, dal titolo del suo ultimo album. Si tratta della prima tournée della cantante in sette anni. Prenderà il via il 10 maggio alla Friends Arena di Stoccolma, per poi terminare il 27 settembre al Caesars Superdome di New Orleans. Tra tutte le tappe europee, però, non ce ne è nessuna in Italia.

Per il momento sono 41 quelle annunciate, per un totale di 52 eventi musicali, come si evince dal programma pubblicato sul sito del tour. Beyoncé si esibirà a Bruxelles, a Londra e poi in altre città del Regno Unito, Parigi e Marsiglia, Barcellona, Amburgo e altre in Germania, Amsterdam, Varsavia e poi varie date tra Canada e Stati Uniti. I biglietti per le prime date saranno messi in vendita da domani e poi gradualmente da metà febbraio in poi. Non è ancora chiaro il loro costo.

L’ultimo tour della cantante era stato nel 2016, con il Formation World Tour in occasione del sesto album intitolato Lemonade. Anche in questa circostanza Beyoncé aveva scelto di dedicare al Bel Paese solamente pochissimo spazio, con una unica tappa allo stadio milanese di San Siro. Appuntamento che i fan italiani hanno gradito, facendo registrare un sold out per circa 55mila spettatori.

In aggiornamento