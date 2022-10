Berrettini vola ai quarti di finale, Carballes Baena cede in due set

Ad una settimana dalla sconfitta subita a Firenze il nostro Matteo Berrettini ottiene la sua rivincita contro Carballes Baena e vola ai quarti di finale nell’ATP di Napoli.

L’azzurro ai quarti sfiderà il giapponese Taro Daniel.



Dopo aver perso a Firenze l’azzurro trova subito il modo di vendicarsi ed agli ottavi di finale dell‘ATP 250 di Napoli supera Carballes Baena con un netto 6/4,6/1, ai quarti sfiderà il giapponese Taro Daniel in un match che si preannuncia molto complicato per il tennista romano.

Solida al servizio e di grande personalità la prestazione di Matteo Berrettini, caratteristiche che erano assolutamente mancate una settimana fa quando l’azzurro subì una pesante sconfitta proprio contro lo spagnolo a Firenze.

I precedenti con il suo prossimo avversario Daniel sono favorevoli all‘azzurro che ha vinto in due dei tre match giocati, l’ultimo è risalente al Roland Garros e Matteo si impose al quarto set.

A very different story in Naples 📖🇮🇹 Berrettini gains revenge for last week in Florence, dismissing Carballes Baena 6-4 6-2 @MattBerrettini | #TennisNapoliCupbyBCP pic.twitter.com/8vTMfDbm6E — ATP Tour (@atptour) October 20, 2022

Berrettini supera Carballes Baena, l’obiettivo Finals è ancora possibile

Matteo Berrettini raggiungendo i quarti di finale a Napoli può ancora sperare nel sogno di giocare le ATP Finals.

Al termine della partita è stato lo stesso classe ’96 a confessare di credere ancora nella possibile rimonta su Auger-Aliassime.

A Napoli il campione romano è tornato a mostrare gli occhi della tigre, gli stessi che gli avevano permesso di disputare un 2022 fin qui praticamente perfetto.

Ennesima grande dimostrazione di personalità di Matteo Berrettini che si è rialzato ancora una volta vendicandosi della sconfitta subita sette giorni fa a Firenze.

Per raggiungere il prestigioso torneo londinese il campione italiano dove recuperare ben 800 punti sul canadese che attualmente occupa l’ultimo slot di qualificazione disponibile.

Sarà fondamentale vincere il torneo di Napoli per sperare in una clamorosa rimonta, i 250 punti in palio nel capoluogo campano infatti sarebbero una boccata d’ossigeno importante per sognare la qualificazione.

Berrettini è al momento il numero 2 della race a Napoli, la prima posizione è occupata dallo spagnolo Carreno Busta che in serata sfiderà l’altro italiano Fabio Fognini.

Il tennista romano rimane l’ultima speranza azzurra alle Finals, Sinner ha al momento troppi punti di svantaggio in classifica mentre la coppia formata da Bolelli e Fognini sembra non essere nella condizione fisica ottimale per cercare la rimonta.