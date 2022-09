Berrettini vince la battaglia con Fokina, è ai quarti!

Con personalità, carattere e tanta qualità Matteo Berrettini vince la maratona contro Davidovich Fokina e stacca il pass per i quarti di finale degli Us Open, ora per l’azzurro viene il bello con lo slam americano che entra nel vivo



Altra grande prestazione da parte di Matteo Berrettini che trova tante difficoltà contro Davidovich Fokina ma riesce a raggiungere i quarti di finale con una prova di grande carattere.

Il romano vince con il punteggio di 3-6,7-6,6-3,4-6,6-2 ed ora aspetta aspetta il vincente della sfida tra Casper Ruud e Corentin Moutet.

Il tennis italiano continua a sognare in questo US Open dove i nostri atleti stanno dando il massimo per affermarsi definitivamente nel circuito ATP.

Immenso Matteo Berrettini, è ai quarti!

Partita da cardiopalma all’Arthur Ashe di New York, Matteo va sotto nel primo set ma poi riesce a rimontare ed a vincere il set decisivo alzando il proprio livello e dimostrando una grande condizione fisica nel momento più importante della stagione.

Lo spagnolo parte benissimo nel primo match aggredendo l’azzurro su ogni punto e giocando benissimo nei turni di risposta, Berrettini racimola soltanto il 43% dei punti con la seconda e Fokina vince con tanto merito il primo set dell’ottavo di finale.

Il classe ’96 chiede aiuto al proprio servizio che come al solito non tradisce Berrettini, il tie-break del secondo tempo viene dominato e vinto da Matteo che carica il pubblico e pareggia il match.

La partita comincia ad essere combattuta con il nostro italiano che sembra avere qualcosa in più rispetto al suo avversario, Berrettini vince anche il terzo set dando la dimostrazione di avere ormai il totale controllo della situazione.

Nel quarto lo spagnolo rialza però la testa e con un solo break allunga la partita al quinto facendo esplodere il pubblico americano.

L’azzurro è praticamente perfetto e mentalmente non accusa minimamente il set perso, un 6-2 netto che spazza via le critiche e lo spedisce direttamente ai quarti di finale.

Rimane la netta sensazione che in questa stagione Berrettini sia riuscito a fare il salto di qualità definitivo soprattutto a livello mentale, partite del genere un anno fa forse sarebbero state perse .

L’allievo di Santopadre continua a sognare in grande, continuando a pensare partita dopo partita l’azzurro potrà togliersi grandi soddisfazioni avendo dimostrato di avere i mezzi fisici e tecnici per giocare alla pari anche con i favoriti assoluti per la vittoria degli US Open.