Berrettini non ci sarà neanche agli Internazionali di Roma

Duro colpo per Berrettini il quale sperava di poter partecipare agli internazionali italiani di tennis.

A seguito dell’ultimo esame si è scoperto che il tennista ha bisogno di altro tempo per ritornare in forma e guarire da suo ultimo infortunio.

Il duro sfogo di Berrettini

La confessione di Matteo Berrettini arriva direttamente tramite Instagram. Questo è il social network che ha utilizzato per condividere con tutti i suoi follower la sua decisione di non prendere parte agli internazionali di Roma i quali saranno presentati durante la giornata di oggi presso il Foro Italico e avranno inizio il prossimo 8 maggio: “Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell’ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente”.

Per Berrettini è questo un annuncio molto duro fatto dopo aver ottenuto i risultati dell’ultima risonanza, un torneo a cui voleva partecipare ma a cui dovrà rinunciare: “La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi”.

L’infortunio che costringe Berrettini lontano dai campi da tennis

Matteo Berrettini è uno dei più grandi tennisti italiani in grado di regalare forti emozioni. In occasione dei quarti di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, il Master 1000 di Montecarlo è stato vittima dell’ennesimo infortunio. Infatti in quell’occasione il tennista romana stava poco alla volta ritornando alla sua migliore condizione fisica al punto da essere stato in grado anche di arrivare agli ottavi a seguito di una vittoria molto sofferta contro il tennista argentino Francesco Cerundolo.

È stato proprio in quella partita in cui Berrettini si è procurato l’ennesimo infortunio, questa volta agli addominali. Molto più precisamente il tennista ha subito uno strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno. Si tratta di una zona del corpo in cui Berrettini ha già avuto in passato dei problemi, una problematica che lo porterà a restare ancora per qualche giorno lontano dai campi da tennis.