Benzina e diesel: il prezzo oggi cala in Italia

Ottima notizia per i guidatori i quali oggi vedranno diminuito il costo sia della benzina che del diesel.

E questa è una situazione che si sta presentando in tutta Italia, a partire nei distributori di Roma a quelli di Palermo senza tralasciare le stazioni di servizio di Torino e Palermo.

Gasolio e benzina: oggi prezzi in ribasso

Durante l’ultima giornata del mese di ottobre, i costi per l’acquisto di benzina e gasolio sono in netto ribasso.

E questo è un qualcosa che hanno notato soprattutto coloro che utilizzano il gasolio come fonte di energia per spostarsi in auto.

All’interno dei mercati petroliferi internazionali, durante la settimana passata la quotazione della benzina si è chiusa in calo mentre il diesel è salito ancora una volta.

In base a ciò che ha condiviso la rivelazione che tutti i giorni propone Staffetta Quotidiana, pare che Q8 sia stato in grado di ridurre di 2 centesimi al litro i costi per la benzina mentre, quelli del gasolio, sono diminuiti di ben quattro centesimi.

I dati condivisi dal ministero dello sviluppo economico

Sono questi dei dati che possono essere letti dopo che è partita una comunicazione da parte dei gestori dell’osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, dei dati che sono stati elaborati dalla staffetta sono stati presi sotto analisi ben 15.000 impianti.

Qui la benzina viene venduta a 1,685 al litro per il self-service mentre il diesel a 1,869 al litro.

Situazione diversa per il servito il quale vede un aumento fino a 1,829 euro al litro per la benzina e di 2,010 euro al litro per il diesel.

Resta invece invariato il costo del GPL il quale viene acquistato a 0,774 al litro mentre il metano ha un costo che si aggira intorno ai 2, 417 al kg. E infine il Gnl viene venduto al pubblico ad un costo di 2,877 al kg.

E i prezzi sulle autostrade?

Situazione in ribasso anche sulle autostrade, luogo in cui la benzina al self-service viene proposta ad un costo di 1,793 euro al litro mentre il gasolio, sempre per quanto riguarda il self service, il costo è di 1,964 euro al litro.

Il metano, il GPL e il Gnl vengono venduti rispettivamente a 0,865 al litro, 2,976 al litro per le ultime due fonti di carburante indicate.