Benzina, col vecchio trucco della pompa risparmi un sacco di soldi e non lo sai

Benzina, con il trucco della pompa puoi risparmiare un sacco di soldi. Nessuno lo conosce. Ecco come funziona e perché potrebbe tornarti utile soprattutto in questo periodo di caro carburanti.

Caro carburanti, continua ad aumentare il prezzo della benzina che oggi costa di nuovo quasi 2 euro al litro. Cerchi una soluzione per risparmiare? Allora non puoi non provare il vecchio trucco della pompa: così puoi mettere da parte un sacco di soldi.

Caro carburanti, aumentano di nuovo i prezzi

Mentre in tutta Europa i prezzi dei carburanti continuano a diminuire, in Italia la tendenza è completamente opposta. La benzina nelle scorse ore è arrivata a costare nuovamente quasi €2 al litro.

Poca l’oscillazione dei prezzi sulle cosiddette pompe bianche in cui il costo di benzina e diesel è inferiore di soli pochi centesimi rispetto a quello sui distributori appartenenti alle varie compagnie petrolchimiche.

Non c’è mai un attimo di pace per gli italiani, in questo periodo storico in particolare per gli automobilisti, che faticano a stare dietro ai continui aumenti che riguardano non solo il settore dei carburanti ma anche quello energetico ed alimentare.

Ritornando al costo della benzina, se sei alla ricerca di una soluzione per risparmiare, devi provare allora il vecchio trucco della pompa: solo così puoi mettere da parte un sacco di soldi. Pochissime le persone che lo conoscono. Ecco come funziona.

Benzina, il trucco della pompa per risparmiare

Quando anche fare rifornimento diventa un lusso per pochi, è necessario mettere allora in atto delle strategie per risparmiare, almeno sull’acquisto dei carburanti. Ed ecco che torna nuovamente ad essere utilizzato, dai pochi che lo conoscono, il vecchio trucco della pompa.

Tu ne hai mai sentito parlare? Se la risposta è no, continua la lettura perché finalmente oggi potresti scoprire come risparmiare un sacco di soldi senza rinunciare al carburante.

I gestori e i benzinai sono gli unici ad essere a conoscenza di questo sistema che potrebbe rivelarsi una incredibile scoperta anche per gli automobilisti. I meno esperti credono che bloccare il grilletto della pistola con cui si fa rifornimento sia la soluzione per risparmiare.

Invece non è così: questa tecnica consente solo di non prolungare le tempistiche di stazionamento sotto il distributore permettendoci di avere le mani libere per eseguire altre attività, per esempio controllare la pressione degli pneumatici o lavare i vetri della macchina.

Ma qual è dunque il trucco per risparmiare davvero sul carburante? Te lo spieghiamo noi. Grazie ad una nuova circolare ministeriale, oggi è possibile per gli automobilisti consultare personalmente, anche on-line, i prezzi dei carburanti che dovranno essere obbligatoriamente affissi anche sui cartelloni presenti sui vari distributori autostradali e provinciali.

Esistono inoltre delle applicazioni che consentono di verificare la media regionale dei prezzi permettendoci di scegliere dunque il distributore che presenta il prezzo più conveniente per noi.

È inutile andare alla ricerca dei distributori di benzina, consumando inutilmente carburante, quando semplicemente collegandosi ad Internet è possibile scoprire su quale pompa conviene fare rifornimento. Ci sono poi anche altre strategie che puoi mettere in atto per risparmiare soldi. Alcuni dei consigli che ti stiamo per dare sono essenziali e riguardano lo stile di guida.

Per esempio, se non fai brusche frenate o brusche accelerate riesci a risparmiare fino al 20% di carburante. Anche il climatizzatore che d’estate è indispensabile, soprattutto se trascorriamo molte ore in auto, se tenuto acceso per troppo tempo fa aumentare i consumi del 5%: utilizzalo solo se strettamente necessario.

E il trucchetto del freddo lo conosci? Nessuno te lo dice ma in tanti lo fanno. Secondo gli esperti, è meglio fare rifornimento la mattina presto oppure la notte quando le temperature esterne sono più basse.

Questo cosa significa? Ma soprattutto, perché può tornarti utile questo consiglio che stiamo condividendo con te? Ecco la risposta. Devi sapere che il carburante in giacenza è meno denso: in questo modo si può ottenere più diesel o benzina. Attenzione anche alla pressione degli pneumatici: se essa è inferiore di 0,5 bar rispetto agli standard, si verifica un consumo superiore al 5%. Se metterai in pratica i consigli che ti abbiamo dato, risparmiare sul rifornimento diventerà comodo e conveniente anche per te.