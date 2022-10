Benzina a quasi 1 euro, dove è possibile fare rifornimento (a 2 passi da noi) a un prezzo ‘record’

Quasi tutti gli italiani stanno andando a fare benzina in un posto dove costa poco più che un euro. Ecco di quale si tratta.

In questi mesi l’Italia sta avendo dei duri colpi per via dell’aumento dei prezzi che hanno colpito ogni settore importante per la sopravvivenza e le materie prime a cui non si può fare a meno.

In particolar modo a far preoccupare tutti quanti è l’aumento dell’energia con conseguenti aumenti in bolletta della luce e del gas per cui il Governo sta cercando di trovare soluzioni anche grazie a dei Bonus emessi con i Decreti Aiuti.

Benzina: ecco dove farla a quasi un’euro

Tra le altre aree colpite anche quella alimentare dove il costo dei prodotti è sproporzionalmente aumentato e quindi risulta difficile acquistare scorte o derrate alimentari rispetto a qualche mese fa.

Questa crisi è dovuta all’inflazione causata dal conflitto tra la Russia e l’Ucraina e dal blocco della ricezione di fonti di energia e materie prime e nei mesi scorsi il problema dell’aumento dei prezzi è ricaduto anche sul carburante dei mezzi di trasporto.

Ancora oggi, c’è una forte crisi e il prezzo della benzina è arrivato alle stelle ma c’è un modo per risparmiare e tutti quanti gli Italiani si stanno recando presso questo luogo per risparmiare.

Sebbene il Governo nel corso di questi mesi ha tagliato le accise e ridotto di circa 0.30 centesimi di euro il costo del carburante diesel o benzina i prezzi non sono tornati come quelli di una volta e risultano sempre più costosi in Italia.

Il 5 ottobre, però questi tagli dovevano essere bloccati ma la data è stata prolungata fino al 17 di questo mese e si sta già pensando ad una nuova soluzione per affrontare questo disagio che da aprile sta affliggendo tutta la nostra Penisola e i viaggiatori italiani.

In queste ultime settimane c’è da dire che il prezzo del diesel e della benzina si è ridotto di qualche centesimo e adesso sul listino il costo è all’incirca di 1,717 euro a litro per quanto riguarda la benzina e 1,825 per il diesel.

Dove rifornirsi risparmiando

Pensare che se non fosse stato per le accise questi prezzi sarebbero maggiorati ma alcuni italiani hanno trovato un luogo dove è possibile risparmiare ben 0,50 centesimi di euro in meno sul costo della benzina e del diesel a litro.

Questo luogo si trova a ridosso della nostra Penisola, esattamente al confine ed è la Slovenia dove dal 13 settembre i prezzi dei carburanti per i veicoli, sulle strade urbane sono scesi ad un prezzo davvero favorevole.

Il costo della benzina in questa nazione era di 1,50 al litro ma si è abbassato di 13 centesimi circa e quindi un litro di carburante costa soltanto 1,354 pertanto molti italiani hanno ben pensato di andare a rifornirsi in questo Paese.

Ovviamente, la situazione è vantaggiosa per coloro che si trovano in città al confine con la nazione in questione tipo gli abitanti di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone o di altre città del Friuli Venezia Giulia che distano a pochi km di distanza dalla Slovenia.

Per le altre regioni non è tanto conveniente dato che il raggiungimento di tale area comporterebbe uno sperpero di carburante di un valore maggiore rispetto i 13 centesimi in meno della benzina e quindi il gioco non varrebbe la candela.

Intanto, il resto degli italiani sta sperando che la situazione possa migliorare non solo dal punto di vista del costo della benzina ma dell’aumento dei prezzi in generale e pare che uno dei punti focali del prossimo Governo che si instaurerà a giorni prevede proprio la crisi generale che sta coinvolgendo il nostro Paese e che fa paura a molti italiani in vista della stagione invernale.