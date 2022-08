“Benvenuto”, mini pupone in arrivo a casa Totti: la FOTO scioglie il cuore di tutti

By

In un modo o nell’altro, la famiglia Totti fa parlare di se. Nelle ultime ore, si è dimenticata per un attimo la separazione per un lieto annuncio.

Totti ha raggiunto i figli a Sabaudia ma prima è passato dalla sua Noemi a Roma, il tutto seguito dai paparazzi.

Le vacanze dei Totti

Ormai sembra essere diventato il gossip preferito dell’estate, quello della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Non si fa altro che parlare delle loro vacanze, oltre che della loro separazione. Ma anche dell’amante Noemi.

Nell’ordine, le ultime novità vogliono che Francesco Totti si sia trasferito per trascorrere le vacanze nella casa di famiglia di Sabaudia. Prima di lui, per la fine del mese di luglio, c’era stata Ilary. Tra i due, non ci sarebbe stato altro che un rapido scambio di chiavi. I rapporti tra di loro, infatti, sono molto tesi.

Cosa che non è tra Totti e la Bocchi. Prima di arrivare a Sabaudia, infatti, di ritorno da Viterbo, l’ex calciatore ha deciso di fare un salto da lei, passando la notte nel suo appartamento. Intanto, inizia a circolare la voce che Ilary Blasi voglia prendersi un anno sabatico dal lavoro post separazione. Il tutto confermando anche che non si sia ancora recata dagli avvocati per firmare le carte del divorzio.

Il nuovo arrivo in casa

Mentre inizia a circolare la voce che Noemi Bocchi abbia affittato una casa vicino a quella di Totti a Sabaudia, lui si starebbe godendo il mare insieme a Cristian e ad Isabel, la figlia più piccola. Quest’ultima, noncurante della frotta di paparazzi assiepata nei pressi della spiaggia, non perde l’occasione per divertirsi con il papà in acqua.

Proprio la piccola Isabel, stando a quanto ha affermato il settimanale Chi, sarebbe stata colei che avrebbe fatto scoprire la tresca di papà Francesco a mamma Ilary. La bambina avrebbe raccontato alla mamma di aver conosciuto Noemi e lei, per tutta risposta, avrebbe assoldato un investigatore privato.

Cristian, invece, dopo le vacanze in Tanzania con la madre e le sorelle, aveva deciso di tornare a vivere per un po’ con il padre nella villa dell’Eur. Una scelta dettata anche dagli allenamenti della Roma juniores in cui il ragazzo gioca.

benvenuto a casa totti mini pupone ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0FuKvUeDEp — Marietta (@Mariettamitica) August 5, 2022

Non solo gossip comunque ma anche un lieto evento. Poche ore fa, infatti, Cristian ha pubblicato una Instagram story molto tenera. In casa Totti, infatti, è arrivata una nuova tenera presenza. Si tratta di un cucciolo di cane che hanno deciso di chiamare Tyson.

Un nome che, per il momento, non rispecchia il piccolo cucciolo che con il suo sguardo tenero e l’abbraccio affettuoso del ragazzo hanno immediatamente conquistato il pubblico dei fan.