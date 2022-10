Benfica-Juventus, match da dentro o fuori per i bianconeri

Dopo la clamorosa sconfitta sul campo del Maccabi Haifa la Juventus deve assolutamente vincere in casa del Benfica per sperare in un passaggio del turno che ormai sembra definitivamente compromesso.

Allegri viene da due vittorie consecutive in campionato e questa sera si aspetta una riposta definitiva dalla propria squadra



La bella prestazione contro l’Empoli ha ridato entusiasmo ad un ambiente che sembra decisamente rinato nelle ultime settimane, al Da Luz i bianconeri hanno l’obbligo di vincere per continuare a sperare in una qualificazione ormai quasi impossibile.

Con un risultato diverso dai tre punti la Juventus sarebbe aritmeticamente fuori dalla Champions League.

Durante la conferenza stampa di vigilia sia il tecnico livornese che Alex Sandro hanno ribadito come la squadra sia al momento in una buona condizione fisica ed in grado di disputare una grande partita contro i lusitani.

All’andata il gol di Milik illuse i padroni di casa che subirono la rimonta degli ospiti andando in grande difficoltà sotto il piano del ritmo nella seconda frazione.

Il match tra Benfica e Juventus è in programma alle 21 e sarà arbitrato dal serbo Jovanovic.

Juventus ancora con il 3-5-2, Alex Sandro confermato come difensore centrale

Tante le assenze in casa bianconera, in settimana si è fermato anche Paredes che si unisce alla lunga lista di indisponibili di lusso insieme a Bremer, Di Maria, Chiesa e Pogba.

Max Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2 con cui la squadra sembra essersi risollevata nelle ultime due settimane.

Szczesny tra i pali, Danilo, Bonucci ed Alex Sandro a guidare la difesa a tre, Locatelli regista basso con con Rabiot e McKennie mezze ali.

Sulle corsie laterali ci saranno Kostic e Cuadrado, al fianco di Dusan Vlahovic dovrebbe partire Milik con Kean inizialmente in panchina.

Ramos unica punta, ecco il 4-2-3-1 del Benfica

I lusitani sono a sette punti nel Girone H e con una vittoria davanti al proprio pubblico potrebbero archiviare aritmeticamente la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Vlachodimos in porta, Bah, Silva, Otamendi e Grimaldo a comporre la difesa a 4 con Florentino e Fernandez registi.

Dietro all’unica punta Goncalo Ramos ci saranno Neres, Rafa Silva e Joao Mario.

Nella sfida dell’Allianz Stadium i tre trequartisti di Schmidt hanno dominato il centrocampo mettendo tanta intensità e qualità all’interno delle manovre offensive del Benfica.

Questa sera sarà fondamentale il ruolo di Locatelli che, davanti alla difesa, dovrà essere bravo ad abbassarsi per aiutare i tre difensori centrali di Allegri.





Benfica-Juventus, statistiche

Quella di stasera sarà l’ottava sfida europea tra Juventus e Benfica. I lusitani sono nettamente avanti nel bilancio con 5 vittorie, uno il successo bianconero, il 3-0 in Coppa Uefa del 1993.

Nell’ultimo confronto giocato al Da Luz il Benfica superò per 2-1 la Juventus con un gol di Lima nei minuti finali.