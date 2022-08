Belotti-Roma, visite mediche in corso per il Gallo!

Dopo il deludente pareggio in casa della Juventus i tifosi giallorossi sono pronti ad accogliere Andrea Belotti, l’ex capitano del Torino sta svolgendo proprio in queste ore le visite mediche e in serata firmerà il suo nuovo contratto con il club capitolino iniziando una nuova avventura.



Dopo tanta attesa finalmente Andrea Belotti è pronto a rimettersi in gioco, per lui inizia una nuova avventura con la maglia della Roma, società che da mesi ha dimostrato grande interesse per l’ex capitano del Torino che già da domani sarà a disposizione di Jose Mourinho.

Dopo i grande acquisti di Dybala,Wijnaldum e Matic la società giallorossa ha deciso di esaudire anche l’ultima richiesta del proprio allenatore portando a Roma Andrea Belotti, giocatore che sarà ufficialmente il vice-Abraham nel sistema di gioco di Jose Mourinho.





Roma, ecco Andrea Belotti

Dopo l’addio con il Torino, la carriera di Andrea Belotti proseguirà a Roma con il numero 9 pronto a rimettersi in gioco sotto la guida di Mourinho che deciderà se schierarlo in alternativa ad Abraham o in coppia con l’attaccante inglese.



La brutta prestazione fornita dai giallorossi contro la Juventus ha evidenziato i tanti problemi della fase offensiva capitolina con Tammy Abraham lasciato troppo spesso da solo a combattere contro le difese avversarie.

Andrea Belotti è stato fortemente voluto da Jose Mourinho che è pronto a rilanciarlo dopo due anni difficili in cui il Gallo ha deluso le attese perdendo anche la titolarità nella nazionale di Roberto Mancini.

L’ex capitano del Torino è un attaccante moderno che ama andare in profondità ma che tra le sua caratteristiche principali ha quella di sacrificarsi molto per la squadra lottando a centrocampo e arretrando spesso il proprio raggio d’azione.

Rinforzo importante dunque per i giallorossi che puntano a disputare una grande stagione in Italia ed a confermarsi in Europa dopo lo straordinario trionfo ottenuto pochi mesi fa in Conference League.

Belotti sta svolgendo proprio in queste ore le visite mediche di rito con i giallorossi e nella serata di oggi è attesa l’ufficialità dell’acquisto da parte dei capitolini.

Mercato intelligente da parte dei giallorossi che si assicurano, dopo Paulo Dybala, un altro parametro zero di lusso con Mourinho che ora ha a disposizione gli uomini giusti per continuare il percorso di crescita della propria squadra.

Tanto entusiasmo da parte dei supporters romanisti che aspettano di vedere in campo il loro nuovo attaccante.