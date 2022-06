Bellariva di Rimini, uccide la moglie a colpi di mattarello sotto gli occhi del figlio di 6 mesi: arrestato

L’uomo, che è in cura presso un centro psichiatrico, ha ammesso di aver ucciso la donna perché parlava male di lui al bambino.

Omicidio a Bellariva di Rimini: uccide la moglie a colpi di mattarello

Ennesimo femminicidio questa mattina a Bellariva di Rimini, nella cittadina emiliana. Un uomo di 47 anni ha ucciso la moglie, una donna di 33, a colpi di mattarello.

In casa con la coppia c’era il figlio della coppia, un bambino di 6 mesi, che è stato affidato momentaneamente ad alcuni parenti.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa dei due coniugi, che vivevano in un’abitazioni in via Rastelli.

I vicini hanno sentito le urla della donna e hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, hanno trovato il corpo della donna senza vita in camera da letto, riverso in un lago di sangue.

Il piccolo era in un’altra stanza. Il marito della vittima ha confessato il delitto, ammettendo di aver ucciso la moglie perché parlava male di lui al bambino.

Il killer, in cura in una struttura psichiatrica, si sarebbe alterato perché la compagna non gli lasciava prendere il figlio in braccio.

