Belgio, in lista Lukaku, De Ketelaere e Mertens, out Origi

Una delle possibili sorprese di questo mondiale può essere il Belgio, squadra dotata di grande talento con il giusto mix tra calciatori esperti e giovani promesse di grande qualità.



In mattinata è arrivata la comunicazione del commissario tecnico Roberto Martinez che ha diramato la lista dei 26 convocati con cui il Belgio giocherà il prossimo campionato del mondo in Qatar.

Nessuna grande sorpresa nell’elenco con Lukaku, Mertens e De Ketelaere che risultano regolarmente in lista, esclusi invece i milanisti Origi e Saelemaekers, con quest’ultimo inerito nella lista delle eventuali riserve.

Il rossonero Charles De Ketelaere è uno dei grandi attesi in Qatar, il talento belga infatti non si è ambientato nel migliore dei modi nel nostro campionato ed in queste settimane sta ricevendo le prime critiche da parte del tifo di fede milanista.

Assenti gli altri due “italiani” Origi e Saelemaekers, il primo non partirà sicuramente per il Qatar, per il secondo rimane qualche piccola chance dal momento che Martinez lo ha inserito nella lista delle riserve.

Lukaku presente, l’interista guiderà il Belgio ai prossimi mondiali

Dopo circa due mesi di stop le condizioni di Romelu Lukaku sembrano in netto miglioramento e l’attaccante dell’Inter è pronto a trascinare il Belgio ai prossimi campionati del mondo.

Ad ispirare le doti realizzative del numero 90 ci saranno il milanista Charles De Ketelaere e Dries Mertens oltre all’infinita qualità del capitano del Manchester City Kevin De Bruyne, vero stella del calcio belga.

Il Belgio debutterà nel mondiale il 23 novembre nella sfida di Ar Rayyan contro il Canada, le furie rosse sono state inserite nel gruppo F e si giocheranno la qualificazione anche con Croazia e Marocco.

Martinez ha sciolto dunque quello che era il grande dubbio per la nazionale belga ovvero la presenza o meno di Lukaku con l’attaccante dell‘Inter che ha subito di recente un nuovo infortunio subito dopo il suo ritorno in campo (con gol) nella sfida di Champions League.

Ecco i 26 convocati del Belgio:

Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Bruges)

Difensori: Toby Alderweireld (Anversa), Zeno Debast (Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Nicolas Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht)

Centrocampisti: Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne (Leicester), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Atletico Madrid).

Attaccanti: Michy Batshuayi (Fenerbahce), Charles De Ketelaere (Milan), Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Leandro Trossard (Brighton).