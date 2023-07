Belen Rodriguez dice addio a Mediaset e ringrazia De Filippi e Berlusconi

Alla fine è arrivato anche l’addio ufficiale di Belen Rodriguez a Mediaset, dopo che martedì, durante la presentazione dei palinsesti ufficiali, Pier Silvio Berlusconi aveva di fatto confermato la sua uscita da Tú sí que vales e Le Iene. In seguito alle dichiarazioni dell’ad di Cologno Monzese, quindi, si erano scatenate congetture di ogni tipo sui social, ma l’argentina ha voluto sottolineare come sia stata lei stessa a decidere di lasciare la televisione per dedicarsi ad altri progetti. Sul suo profilo Instagram, poche ore fa, Rodriguez ha ringraziato non solo Berlusconi, ma anche Maria De Filippi e Davide Parenti per le possibilità datele e ha salutato con un “arrivederci” tutti.

Pochi minuti fa Belen Rodriguez ha pubblicato una Storia Instagram, confermando ufficialmente il suo addio a Mediaset, dopo anni di permanenza in azienda. La sua uscita, in realtà, era stata anticipata dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi due giorni fa durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024. Tuttavia, finora l’argentina non aveva proferito verbo. Belen saluta quindi per sempre Tú sí que vales e Le Iene, e ha voluto ringraziare con affetto, non solo Mediaset, ma in particolare Maria De Filippi e Davide Parenti per averle regalato grandi opportunità lavorative. Stando a quanto ha fatto trasparire sui social anche alcune ore fa, pare che la showgirl voglia dedicarsi ad altri progetti e seguire più da vicino le sue società di abbigliamento, alcune delle quali aperte con i fratelli Jeremias e Cecilia.

Belen Rodriguez saluta Mediaset, ma assicura “non è un addio”

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me”. È iniziato così il messaggio di addio sui social di Belen.

Rodriguez ha poi concluso con dei ringraziamenti speciali: “Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci!”.

L’argentina aveva iniziato a collaborare con De Filippi nel 2012, quando per la prima volta era apparsa in un suo programma, Amici, in qualità di ospite fissa. E proprio in quell’occasione aveva conosciuto il ballerino Stefano De Martino, con il quale si era poi sposata nel 2013 e dal quale aveva avuto il primogenito Santiago. La collaborazione con Maria era quindi proseguita in altre sue trasmissioni, culminando con Tú sí que vales nel 2014 che aveva condotto ininterrottamente fino al 2022.

Nel 2022, poi, Parenti le aveva proposto la conduzione de Le Iene, un desiderio che Belen coltivava da tempo, e che alla fine era riuscita a realizzare, condividendo la scena il primo anno con Teo Mammucari, già suo compagno nello show del sabato sera di De Filippi e poi con il comico emergente (e in grande ascesa) Max Angioni.

La modella si è trasferita in Italia nel 2004, iniziando a muovere i primi passi in tv e lavorando per diversi brand molto noti, tra cui Miss Sixty e John Richmond. A regalarle il primo assaggio di popolarità è stato tuttavia un reality, l’Isola dei Famosi, prendendo parte alla sesta edizione, sfiorando di un soffio la vittoria, andata poi a Vladimir Luxuria.

Ciò le ha permesso di prendere parte a trasmissioni molto note, come Lucignolo, Scherzi a parte, Colorado e addirittura il Festival di Sanremo, in qualità di valletta nel 2011. Belen ha fatto parlare anche per le numerose storie d’amore con personaggi dello showbiz, come, oltre al già citato De Martino, il calciatore Marco Borriello, il paparazzo e manager artistico Fabrizio Corona e il motociclista Andrea Iannone.

Rodriguez è inoltre imprenditrice, e in questi ultimi anni ha fondato due aziende, una, dedicata ai costumi da bagno, assieme alla sorella minore Cecilia, Me Fui, l’altra che ha coinvolto invece anche il fratello Jeremias, Hinnominate, che si occupa di street style. Inoltre, nel 2014 con il marito Stefano ha fondato una catena di negozi di abbigliamento, la 4store ed è anche tra i soci della catena di saloni di bellezza Cotril. Da poco ha lanciato anche una linea di abiti floreali.

È quindi probabile che Belen abbia voglia di mettere da parte per qualche tempo la sua carriera televisiva, dedicandosi quindi ai progetti imprenditoriali. Questo, dopo aver terminato l’esperienza a Celebrity Hunted 4 di Prime Video, al quale prenderà parte con Cecilia.