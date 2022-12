Beautiful, arriva il triste annuncio per i telespettatori: addio all’amato protagonista

Uno dei protagonisti più amati della soap opera Beautiful sta per dare l’addio: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.



Molti sono i programmi televisivi che da moltissimi anni tengono incollati agli schermi i telespettatori, ma uno in particolare ci fa compagnia da oltre trent’anni e sembra averne ancora per molto.

Stiamo parlando della soap opera Beautiful che ha debuttato in America nel 1987 con il titolo The Bold and Beautiful e che è stata in seguito trasmessa in oltre 100 paesi dove ancora oggi continua ad avere un seguito di migliaia di telespettatori.

Beautiful: l’addio al personaggio tanto amato

In Italia, fa capolino su Rai 2 a partire dal 1990 per poi trasferirsi su Rete 4 e dal 1994 definitivamente su Canale 5 collocandosi nella fascia del dopo mezzogiorno avendo anche alcune prime serate dedicate a puntate speciali.

Nella data del 17 dicembre 2022, la soap opera ha all’attivo 8623 puntate e sono ancora in corso e in via di sviluppo altre tra cui un’intera stagione da dover girare nei prossimi mesi e quindi un addio definitivo è ancora lontano.

La trama della soap opera è ambientata a Los Angeles dove una famiglia proprietaria di una casa di moda, la Forrester Creation entra in competizione con un’altra casa di moda la Spectra Fashion e tante altre.

Sulla base di questa trama si sviluppano nodi amorosi, intrighi, complicità e tradimenti che mettono in atto delle storie che tendono ad essere tipiche di questo tipo di prodotti televisivi.

Con il passare del tempo, la trama è andata anche a rendersi più complicata e si è dovuta adattare alle mode e ai cambiamenti della tecnologia e pertanto molti dei protagonisti hanno dovuto adattarsi e lo stesso personaggio ha dovuto fare i conti con l’avvento della modernità.

I telespettatori sono rimasti molto affezionati ad alcuni di loro, ma molti nel tempo hanno dovuto cambiare i connotati. Questo è avvenuto per via del cambio di attore nonostante il personaggio sia rimasto presente all’interno dello show.

Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi

Uno di questi è Ridge Forrester che per molti anni ha avuto il volto dell’amatissimo Ronn Moss che dopo la sua esperienza attoriale ha deciso di aprire una masseria in Puglia a Monopoli.

A prendere il suo posto nei panni di Ridge è stato l’attore Thorsten Kaye che sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in una passata intervista ha rivelato di aver voluto portare un Ridge diverso con una componente più umana rispetto a quello passato.

Ma i fan della soap opera, dovranno dire addio a Ridge in quanto nelle prossime puntante, il personaggio deciderà di allontanarsi da Los Angeles per via di sua figlia Steffy che vorrebbe vedere i suoi genitori insieme e non suo padre sposarsi con Taylor.

Per questo motivo, Ridge si troverà ad un bivio, se tornare da Brooke o se continuare la storia con la sua nuova compagna. Ma tutto questo è un piano di Thomas per allontanare l’uomo e la stessa Steffy ne è a conoscenza e pertanto il rapporto con Ridge viene a mancare per via della mossa falsa.

Così, Ridge andrà via per un periodo determinato e gli spettatori dovranno fare a meno della sua presenza. Ma l’addio non è definitivo, perché l’uomo tornerà nuovamente nello show complicando ancora di più l’intrinseca trama.