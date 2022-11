Beato chi possiede questo francobollo, vale 350.000 euro: svelato quale

Iniziare una collezione di francobolli rari o comuni è una passione che sta coinvolgendo sempre più persone. Con questo piccolo oggetto potrete imparare molte cose sui servizi e della sua storia postale di un Paese.

Ma lo sapete che potreste anche guadagnare dei bei soldini? Se trovate questo francobollo potreste intascarvi migliaia di euro: scopriamo di quale si tratta.

Perché la filatelia si sta così diffondendo? Sembrava essere passata di moda, ma queste opere d’arte in miniatura appassionano ancora milioni di persone. I francobolli sono un modo fantastico per imparare la geografia, la storia e pure la politica.

Come ben saprete, con questi piccoli oggetti stampati e colorati dove commemorano personaggi famosi ed eventi storici importanti, o anche animali, fiori, bandiere e altre cose, possono valere molti soldi. Esiste uno che può valere una fortuna, se lo trovate siete ricchi: scopriamo di quale si tratta.

Francobolli rari: caratteristiche

In Italia abbiamo diversi esemplari di francobolli dal valore esorbitante, ad esempio, quelli degli Stati Parmensi oppure quello “Error of color”, ovvero stampato nel colore errato che vale oltre 1 milione e mezzo di Euro.

Anche quelli della posta Napoletana, sono rari e ricercati dai collezionisti. Proprio per questo, oggi vi parleremo di “Trinacria”. Un francobollo italiano di colore rosa, con una storia molto particolare: scopriamo di più.

Francobollo Trinacria: tutti i dettagli

Questo francobollo dalla forma quadrata ha un cerchio con una cornice che rientra nei confini della figura. Il disegno è diviso in tre parti uguali ed in ognuno c’è un simbolo diverso. Nel primo spicchio in alto a destra possiamo vedere il cavallo rampante, una delle figure napoletane più conosciute.

Nel secondo spicchio troviamo una Trinacria, simbolo tipico della Sicilia e nel terzo sono presenti tre gigli che si collegano alla famiglia dei Borbone. Dentro la piccola cornice c’è scritto in stampatello “BOLLO DELLA POSTA NAPOLETANA”. Invece, al centro e in basso, c’è il valore nominale: G 1/2; che significa mezza Grana.

Questo francobollo era posizionato tra il giornale e la fascetta, quindi per sfogliare il quotidiano si doveva per forza strappare il francobollo in due parti. Ma un fatto molto curioso è che dopo qualche tempo, fu sostituito con uno che aveva le stesse ed identiche caratteristiche, ma non aveva né il prezzo e nemmeno il valore.

Il costo di questo francobollo corrispondeva ad un ottavo di Grana. Un’altra differenza da quello precedente è il colore, infatti, come vi abbiamo detto l’originale è rosa, invece il suo quasi gemello era di colore blu.

Non è un dettaglio da sottovalutare, perché proprio a causa di questa sostituzione, il francobollo precedente acquisì un valore davvero spropositato, dato che divenne sempre più raro. Oggi questo francobollo vale la bellezza di 350.000€, un prezzo veramente alto – considerandolo in perfetto stato di conservazione e originale in ogni suo dettaglio.