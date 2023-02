Beati questi segni, li attende una settimana piena di sorprese e soddisfazioni

By

Questi segni zodiacali sono fortunatissimi. In arrivo una settimana ricca di sorprese e soddisfazioni. La dea bendata sarà benevola proprio con loro. Attenzione, potresti esserci anche tu tra i super fortunati. Continua a leggere per scoprirlo.

Sarà una settimana straordinaria, ricca di sorprese e soddisfazioni e tante novità per i nati sotto questi segni. Tu rientri nella categoria dei preferiti dalla dea della fortuna?

Settimana fortunata per loro: in arrivo tante sorprese e novità

È già passato un mese dall’inizio del nuovo anno, il 2022, che ci ha lasciato, e ormai da più di 30 giorni, con grande sollievo di tanti. Il 2023, invece, è iniziato in maniera straordinaria per alcuni segni. Per altri, al contrario, sembra una ripetizione dell’infausto anno che da poco si è concluso.

Tutta colpa delle stelle: i pianeti che influenzano sicuramente i nostri segni hanno in serbo già una storia scritta per noi. Che cosa accadrà in questo nuovo anno? Lo scopriremo strada facendo.

Nel frattempo però, l’oroscopo ci dà delle previsioni piuttosto accurate, a breve termine ovviamente. Sapete che questa settimana sarà ricca di sorprese, soddisfazioni e tante novità, in particolare per loro?

La dea bendata ha deciso di sfoderare le sue armi migliori e di benedire con il suo flusso benefico alcuni segni che saranno super fortunati. E tu rientri nella categoria di quelli baciati dalla sorte? Continua a leggere per scoprirlo.

I segni più fortunati di questa settimana

Gennaio ormai è agli sgoccioli, tra pochissime ore arriverà febbraio. Questo mese sarà ricco di novità e tante sorprese per alcuni segni zodiacali. Ma l’oroscopo ci dà già un anticipo succulento: per alcuni, quelli benedetti dalla dea della sorte, già questa prima settimana del mese in entrata sarà bellissima.

Per solo pochi eletti, arriveranno tante novità e notizie bellissime per cui gioire. Pronto a scoprire se rientri anche tu nella categoria dei fortunati? Bene, allora procediamo subito. La prima settimana di febbraio lascerà inevitabilmente il segno per alcuni amici: la transizione dei pianeti porterà novità interessante per tanti.

Mentre molti si ritroveranno a vivere un brutto periodo durante la prima settimana di febbraio, altri invece si crogioleranno in successi inattesi. Scopriamo che cosa hanno in serbo le stelle per questi segni zodiacali.

Tra i più fortunati della prima settimana di febbraio c’è l’Ariete. I nostri amici nati sotto questo splendido segno possono dire addio a ogni forma di preoccupazione. Mantenete sempre un atteggiamento positivo e vi garantiamo che tutte le vibrazioni negative vissute in questi giorni scompariranno in un battibaleno.

La pigrizia sarà solo un ricordo del passato, l’apatia non farà più capolino nella vostra vita. Il fine settimana sarà il periodo giusto per riposare e godere di una lieta notizia, che molto probabilmente arriverà per telefono o email, che aspettavate da tempo. Pronti a vivere un nuovo capitolo della vostra vita? La svolta è vicina.

Novità anche per il segno del Leone. I nostri amici Leoncini avranno un inizio settimana straordinario e un weekend ancora più bello. Nuove entrate di denaro vi faranno tirare un sospiro di sollievo.

Attenzione però a non sperperare i guadagni ottenuti con tanto sacrificio. Novità inattese anche in amore, vi strapperanno un sorriso. Attendete una proposta da un po’ di tempo? Questa settimana potrebbero esserci dei risvolti positivi per voi.

Ancora, la dea bendata ha deciso di benedire pure i nati sotto il segno dello Scorpione. Gli scorpioncini vivranno una prima settimana di febbraio davvero straordinaria. L’amore procede a gonfie vele e anche sul lavoro non potete sicuramente lamentarvi.

Novità in arrivo per le finanze: una promozione o un lascito rimpingueranno il vostro conto corrente. Attendete con pazienza il fine settimana. Gradite sorprese in arrivo per voi. Passiamo ora all’ultimo segno fortunato che è quello dei Pesci.

Gli amici pesciolini vivranno una settimana bellissima, molto produttiva e ricca di successo. Tanti i compiti che vi verranno assegnati da superiori o dal capo, se lavorate alle dipendenze di qualcuno, ma i vostri sacrifici saranno presto ricompensati. Anche in amore tutto procede per il meglio. Quei progetti che avevate rinchiuso da tempo nel cassetto, potrebbero finalmente concretizzarsi.