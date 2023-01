Battuta di caccia finisce in tragedia: Davide Pampiano muore a 24 anni

Durante la battuta di caccia, Davide Pampiano di soli 24 anni, muore per un colpo di fucile al petto davanti agli occhi dei suoi amici. Il tragico incidente è avvenuto ad Assisi dove il ragazzo, insieme ad un gruppo di amici aveva organizzato una battuta di caccia finita però in tragedia. Davide infatti, a seguito di una caduta si è sparato un colpo di fucile al petto morendo così a soli 24 anni.

Davide è morto a causa di un colpo di fucile al petto durante una battuta di caccia al cinghiale. Era insieme ai suoi amici e a quanto viene riportato dalle prime ricostruzioni del tragico incidente, il ragazzo sarebbe caduto sparandosi accidentalmente un colpo in pieno petto.

Non c’è stato niente da fare per salvarlo da questo proiettile che gli è stato fatale. Un tragico incidente che ha portato alla morte Davide Piampiano, 24enne di Assisi. Si pensa che il decesso sia dovuto perciò ad una ferita auto-inflitta con l’arma che stava trasportando durante la battuta di caccia. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi increduli degli amici che non hanno potuto fare niente per salvargli la vita.

Vediamo più da vicino che cosa è successo e cosa è emerso dalle prime ricostruzioni del fatto da parte dei carabinieri.

L’incidente fatale

l tragico incidente avvenuto ad Assisi che ha lasciato tutti senza parole, sembra essere avvenuto mercoledì scorso nel tardo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione Davide avrebbe perso la vita intorno alle 17:00 dopo essersi sparato involontariamente al petto con un fucile da caccia. Il tutto è accaduto davanti agli occhi dei suoi amici, che ora sono sotto schock.

Davide Pampiano, insieme ai suoi amici erano nei pressi di un’area impervia del Monte Subasio conosciuta come Fosso delle Carceri, proprio del Comune di Assisi.

A seguito del colpo, il giovane è riuscito a chiamare i soccorsi, prima di perdere i sensi definitivamente. Un momento di lucidità prezioso che però non è servito a salvargli la vita. I sanitari del 118 sono poi intervenuti sul posto, ma ormai per Davide era troppo tardi. Muore così un giovane di 24 anni per un tragico incidente.

Le indagini in corso

In relazione all’accaduto sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Perugia, condotte dai carabinieri della Compagnia di Assisi. Gli amici di Davide presenti con lui sono rimasti sconvolti e i loro fucili ora sono stati sequestrati e saranno sottoposti a un’attenta ispezione.

Davide e la sia famiglia sono molto conosciuti ad Assisi e la notizia ha lasciato tutti senza parole. Il giovane era un ragazzo amante del calcio, ed era infatti calcatore in Promozione, nel girone A, con il Viole. Davide inoltre adorava la musica e tutte le sue sfaccettature. Era infatti anche un dj e non per ultimo era appassionato di caccia.

Questa sua passione però, a seguito di un tragico incidente accaduto mercoledì scorso, gli ha tolto la vita. Aveva solo 24 anni e tutta una vita davanti. Ora le indagini sul caso proseguiranno, ma la pista dell’auto-lesione involontaria resta la risposta a questa tragica vicenda.