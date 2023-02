Basta girare 2 volte questa vite nascosta in casa per evitare le bollette salate

Girando una vite nascosta nelle nostre case possiamo evitare di spendere soldi sulle bollette. Ecco dove si trova.

L’inverno 2022-2023 sta dando i suoi frutti in queste settimane e molte persone sono bloccate in casa con l’influenza australiana che sembra non voler mai passare i cui tempi di convalescenza sono abbastanza lunghi.

Per questo, si tende a stare al caldo ed evitare altri raffreddamenti e per farlo, oltre a coprirsi si utilizzano delle fonte di calore che possono essere termosifoni o stufe in pellet o a gas.

Bollette: ecco come risparmiare d’inverno

Per far si che il nostro malanno finisca presto è consigliabile anche consumare cibi caldi e quindi brodaglie o intrugli vari come ad esempio tisane o camomille al fine che possiamo tornare in forma nel minor tempo possibile.

Ma per far si che il freddo venga sconfitto all’interno delle nostre case abbiamo bisogno di energia elettrica e questo ha un costo, specie negli ultimi tempi dove le bollette sono arrivate alle stelle.

Dagli ultimi aggiornamenti, il Governo Meloni, sta attuando un metodo per far si che i costi sull’energia elettrica calino fino al 30% in modo che chiunque possa approvvigionarsi del calore desiderato.

Nei mesi precedenti, il vecchio Governo Draghi, aveva emesso per alcune categorie di cittadini dei bonus che prevedevano un aumento sulle pensioni o una riduzione del costo dell’energia elettrica.

Sebbene utili, questi non servivano a molto in quanto non riuscivano a ricoprire la spesa totale del consumo dovuto al rincaro dei prezzi e la questione negli ultimi mesi del 2022 ha preoccupato tantissimi italiani.

Per questo, si sono trovati metodi più vari per poter avere del calore in casa come l’utilizzo di pannelli in carta stagnola dietro le stufe o ancora c’era chi cucinava a fuoco spento dopo l’ebollizione dell’acqua.

La soluzione della vite

Ma non bisogna essere così drastici, perché la soluzione per poter risparmiare e sconfiggere il freddo di questi giorni è sotto i nostri occhi, anche se non tutti ne sono a conoscenza per via del fatto che non se ne sono mai accorti.

Per evitare di spendere soldi in energia elettrica per fruire del calore basta girare una vite che è presente sulle nostre finestre e che permette all’aria di non entrare dagli infissi nelle nostre case.

Molte finestre, infatti, hanno delle viti che regolano lo spessore tra il vetro e la sua cornice e girando questa possiamo farla aderire in modo migliore e far si che gli spifferi non entrino nelle nostre case.

Basta girarla di 90° e vedremo come i nostri problemi si risolvono e come la nostra casa sarà più calda rispetto a prima, bisogna però accertarsi che le nostre finestre abbiano questa vite.

Alcune, ne hanno altre che servono a mantenere assieme i pezzi e una sua rotazione potrebbe rompere o danneggiare la finestra e avremo un risultato completamente diverso da quello che si vuole ottenere.

Se invece, la vite si trova solitamente sotto le finestre o nel mezzo, possiamo girarla e capire se effettivamente regola il vetro al suo interno e se evita di far passare il freddo nelle nostre case.