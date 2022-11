Basta ferro da stiro: come avere panni senza pieghe con pochi centesimi

Hai voglia di dire anche tu basta al ferro da stiro? Questo è il segreto per avere i panni senza pieghe con pochissimi centesimi.

Stirare è una delle azioni maggiormente odiate da tutte le persone. Non è mai facile trovare la giusta piega e rendere i capi perfetti, tanto che in moltissimi rinunciano a farlo lasciando i panni stropicciati. Si può ovviare a tutto questo? C’è un modo che si attua facilmente ed è economico. Addio ai vecchi rimedi con uso di prodotti chimici con al loro interno degli ingredienti non adatti ai tessuti e all’ambiente: vogliamo scoprire insieme un rimedio veloce e che costa solo pochi centesimi?

Ferro da stiro, lo strumento per non avere capi stropicciati

Questa è sicuramente una delle attività casalinghe che odiamo maggiormente e il ferro da stiro non è di certo l’amico di cui possiamo fare a meno. In realtà, questo è uno strumento utilissimo soprattutto quando si decide di avere capi perfetti e senza pieghe.

Inutile negarlo, il ferro da stiro è un elettrodomestico che tutti hanno in casa perché aiuta ad eliminare ogni tipo di piega e stropicciatura. Moltissime persone non lo usano e lo tengono dentro un armadio, mentre altre lo tirano fuori solo per le emergenze.

Ma nel momento in cui una persona non vuole usarlo e desidera trovare un rimedio alternativo, come fare? Il ferro da stiro salva la vita dalle pieghe e le stropicciature che si manifestano a fine lavaggio in lavatrice e fine asciugatura in asciugatrice.

Il primissimo prototipo è nato in Egitto, dove gli schiavi usavano la pietra per pieghettare le gonnelline del Faraone a freddo. Nel 1926 è poi arrivato il modello a vapore, per poi subire non poche trasformazioni nel tempo. Bisogna imparare ad usarlo, non bruciarsi e fare in modo di trattare bene ogni tipo di tessuto.

Eppure, ci sono anche delle alternative molto interessanti da scoprire una delle quali veloce e anche economica.

Capi senza pieghe: come dire addio al ferro da stiro?

Per avere dei capi di abbigliamento senza le pieghe, la centrifuga dovrà essere impostata a 600 giri e non 1000. Subito dopo è bene imparare a stendere i tessuti al fine che non ci sia alcun segno fastidioso delle pieghe aiutandosi con le grucce per ogni tipo di maglione, pantalone o vestito.

Poi, stendere all’asta della doccia aiuta il capo a non perdere la sua bellezza e fare in modo che non si formino delle stropicciature. Poi c’è un metodo innovativo che permette di eliminare ogni tipologia di piega: stiamo parlando delle forcine per i capelli. Appiattendo le pieghe di ogni tipo di tessuto si potrà fermare il vestito e stirarlo in maniera naturale.

Si possono anche utilizzare al posto delle mollette così da stendere bandane, foulard e fazzoletti.