Basta buttare una goccia di limone nel latte bollente: ecco cosa accade subito dopo

Quale correlazione possono avere due ingredienti così diversi tra loro come il latte e il succo di limone? Nessuna, apparentemente, ma in realtà, insieme possono dare vita a qualcosa di semplice e allo stesso tempo incredibile.

Spesso, siamo abituati a usare alcuni dei prodotti di uso quotidiano senza tenere conto della loro versatilità, sia per quanto riguarda la casa sia per la cucina. L’aceto, ad esempio, è perfetto per dare gusto alle nostre ricette, ma è anche uno degli alleati più efficaci ed economici per la pulizia. La stessa cosa vale per il latte e per il limone; in questo caso, però, ci soffermiamo prettamente al loro utilizzo nell’ambito culinario.

In linea generale, tutti noi sappiamo che il latte è ideale per fare colazione; per macchiare il caffè e per le preparazioni di ricette dolci e/o salati, in aggiunta a ingredienti quali zucchero e farina. Il limone, invece, è uno dei condimenti più utilizzati, perfetto per insaporire insalate e piatti di pesce. A nessuno potrebbe mai venire in mente di unire solamente il limone e il latte per realizzare una ricetta. Eppure, così facendo, è possibile ottenere un risultato strepitoso.

Gli ingredienti base della ricetta di cui a breve andremo a parlare sono, appunto, il latte e il limone. Scopriamo insieme come, in soli cinque/dieci minuti, possiamo realizzare un piatto gustoso, sano ed estremamente versatile.

Latte e limone insieme: ecco a che cosa danno vita

Per iniziare a preparare questa curiosa ricetta, non dobbiamo fare altro che mettere in una pentola un litro di latte, un cucchiaio di sale marino e portare a bollore. Durante il tempo di attesa, possiamo portarci avanti estraendo il succo di un limone, magari con l’aiuto di un passino, in modo da evitare la presenza dei semi dell’agrume.

Quando il latte inizia a bollire, possiamo aggiungere nella pentola il succo di limone e mescolare con cura con un mestolo di legno, in modo da far amalgamare tutti gli ingredienti. Durante il processo di cottura assisteremo alla formazione del caglio, una sostanza naturale con la quale è possibile creare il formaggio. Arrivati a questo punto, si può spegnere il fuoco e ultimare la preparazione.

Una ricetta facile, veloce e gustosa

Quando, all’interno della pentola, vediamo che il siero si è completamente separato dal caglio, non resta che munirci di una ciotola, di un colino e di uno stampo per formaggio. Procediamo posizionando lo stampo all’interno del colino che, a sua volta, riponiamo sulla ciotola. Questo, serve per raccogliere il siero in eccesso.

Dopo aver adagiato all’interno dello stampo un panno pulito, possiamo disporre su di esso una parte del formaggio ottenuto e ricoprirlo con olive denocciolate tagliate a rondelle. Continuiamo ad aggiungere strati fino a che il caglio non sarà terminato.

A questo punto, è necessario coprire il formaggio con un foglio di pellicola a contatto; chiudere i lembi del panno; metterci un peso sopra – per compattare e, allo stesso tempo, far cadere all’interno della ciotola il siero in eccesso – e riporre il tutto in frigo per circa due ore.

Trascorso il tempo necessario, potremo gustare la nostra creazione: una forma di formaggio morbida fatta in casa con un gustoso ripieno alle olive.