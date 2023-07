Barletta, madre e figlio trovati morti in casa da giorni: a lanciare l’allarme il marito

Tragico ritrovamento oggi a Barletta, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una madre e un figlio, morti da giorni. L’allarme è stato lanciato dal marito, che da qualche giorno si trovava in un’altra abitazione con il secondo figlio. Ignote per il momento le cause del decesso sul quale indagano i Carabinieri del nucleo scientifico.

Tragedia a Barletta, in Puglia, dove due persone sono state ritrovate senza vita all’interno della loro abitazione. Si tratta di una donna sulla settantina e un uomo di cinquant’anni, madre e figlio. A lanciare l’allarme il marito, che presumibilmente non riusciva a mettersi in contatto con loro, che si trovava da qualche giorno in un’abitazione in campagna assieme all’altro figlio. I due sarebbero morti, stando ai primi riscontri, 4 o 5 giorni fa. Sul caso indagano ora i Carabinieri della compagnia locale, con l’ausilio dei nuclei scientifici.

Madre e figlio morti a Barletta da giorni: indaga l’Arma

Orribile ritrovamento oggi a Baretta, in via delle Belle Arti nel quartiere Barberini: i cadaveri di una madre di 73 anni e del figlio di 53 anni sono stati ritrovati dai militari dell’Arma, dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di un loro congiunto. Il decesso, stando ai primi riscontri, sarebbe da far risalire a 4 o 5 giorni fa.

A lanciare l’allarme, con tutta probabilità dopo aver provato a mettersi in contatto inutilmente con i suoi cari, il marito della donna e padre dell’uomo, che si trovava da qualche giorno in un’abitazione di campagna assieme all’altro figlio avuto dalla coppia.

È così che i Carabinieri della compagnia locale hanno fatto il loro ingresso, scoprendo i due corpi ormai da tempo senza vita. Il figlio, un 53enne che sembra avesse problemi di salute, è stato trovato con delle ustioni sul corpo compatibili con una sostanza a base di soda caustica, mentre la madre è stata trovata riversa su un fianco in un’altra stanza della casa.

In arrivo il medico legale dal Policlinico di Bari

Una scena terribile sulla quale stanno investigando i militari dell’Arma coordinati dal magistrato Francesco Aiello della Procura di Trani, di concerto con i reparti di investigazione scientifica, alla ricerca di tracce che possano chiarire come sono morte le due persone all’interno dell’appartamento di Barletta.

Sarebbe stato proprio il padre a scoprire i due corpi una volta rientrato a casa dal soggiorno fuori con l’atro figlio, affermano le ultime fonti. L’uomo avrebbe quindi contattato immediatamente il numero d’emergenza del 112, richiedendo l’intervento dei Carabinieri.

A breve dovrebbe arrivare anche il dottor Antonio De Donno, medico dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, che effettuerà l’esame autoptico sui due corpi per capire cosa sia effettivamente accaduto e stilare le cause di una morte che per il momento rimane avvolta nel mistero.

Le forze dell’ordine stanno in queste ore seguendo diverse piste e non escludono nessuna causa della morte in quello che per il momento rimane un duplice decesso per ora strano, in quanto ancora si devono valutare diversi aspetti che probabilmente troveranno riscontro o smentita in seguito all’autopsia che verrà effettuata presumibilmente nelle prossime ore.