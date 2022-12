Barbara Palombelli, qual è il suo titolo di studio? Non te l’aspettavi

Barbara Palombelli, la famosa conduttrice di Forum ha un curriculum scolastico davvero invidiabile. Sai qual è il suo titolo di studio? Sicuramente non te l’aspettavi.

La presentatrice di Stasera Italia e Forum ha conseguito questo titolo di studio. E chi lo avrebbe mai detto?

Barbara Palombelli, tutto sulla Regina di Forum

Nata nel 1953 a Roma, Barbara Palombelli non è soltanto una giornalista e una conduttrice televisiva di grande successo ma anche una scrittrice e conduttrice radiofonica. Moglie di Francesco Rutelli, ha 4 splendidi figli: Giorgio, Serena, Francisco e Monica.

Nel suo passato professionale, tante le collaborazioni con quotidiani e settimanali importanti come il Corriere della sera, Il Giornale e la Repubblica. Dal 1987, inizia per lei l’esperienza invece televisiva come volto noto di diverse trasmissioni.

La ritroviamo, per esempio, a Domenica in nell’edizione del 1987 e nel programma Se telefonando dal 1998 al 2000. Sicuramente il successo per lei arriva quando raccoglie l’eredità di Rita Dalla Chiesa e diventa conduttrice di Forum e dello Sportello di Forum.

E’ volto noto di questa trasmissione dal lontano 2013. A partire invece dal 2018, conduce sempre sul Rete 4 il programma Stasera Italia da lunedì al venerdì. Barbara Palombelli è dunque una donna molto impegnata, con una carriera straordinaria. Sapete però che il merito del suo successo è dipeso anche dalla sua straordinaria cultura? Ecco che titolo di studio ha conseguito.

Che titolo di studio ha conseguito la famosa conduttrice di Forum

Sono tantissimi anni che la moglie di Francesco Rutelli è volto noto di Forum e dal 2018 anche di Stasera Italia. Sebbene per lei ci siamo delle novità non molto positive in arrivo, per quanto riguarda la professione, continuerà a rimanere il viso familiare per tanti italiani.

Barbara Palombelli ha ottenuto il successo di cui oggi ancora gode grazie alla sua professionalità e serietà ma anche per merito della sua cultura. Donna dalla intelligenza spiccata, ha dedicato buona parte della sua vita all’istruzione. Sapete che titolo di studio ha conseguito? Se la risposta è no, ve lo diciamo noi.

La moglie di Francesco Rutelli, dopo il diploma ottenuto presso l’Istituto Santa Giuliana Falconieri a Roma, si è iscritta all’università dove ha conseguito una laurea in lettere moderne.

Ha conquistato il suo diploma universitario nel 1977 a soli a 24 anni con una tesi sulla antropologia culturale. Il suo titolo di studio le ha consentito di farsi spazio nel mondo dell’editoria e della cultura.

L’insegnamento non era nei suoi piani futuri, la scrittura invece sì. Appassionata fin da piccola di giornalismo, ha sfruttato il suo titolo universitario per avviare la collaborazione con alcuni quotidiani e giornali importanti.

In particolare, è il giornalismo di attualità e politico ad attirare la sua attenzione. Per anni è stata la penna del Corriere della sera, de il Giornale e della Repubblica e poi pure di Panorama. La sua laurea in materie umanistiche le ha permesso di eccellere nel mondo della televisione e della comunicazione.

Sono tantissimi anni che Barbara Palombelli lavora sul piccolo schermo e secondo le ultime notizie sembra che sia sua intenzione andare in pensione. Da qualche settimana circolano delle voci che stanno facendo preoccupare i telespettatori.

Si mormora infatti che a partire dal nuovo anno, la Palombelli lascerà Forum, la trasmissione che l’ha consacrata al successo, per andare in pensione. Si dice anche che al suo posto dovrebbe arrivare la collega Veronica Gentili.

Per il momento si tratta soltanto di rumors che i suoi fan sperano non siano confermati. Barbara fa parte ormai dell’immaginario televisivo e rinunciare a lei sarà difficile da accettare.

Apprezzata per la sua professionalità, serietà e cultura, sicuramente la Palombelli è un personaggio positivo della televisione italiana. La notizia del suo probabile addio al mondo televisivo ha sorpreso tutti e lasciato l’amaro in bocca a tanti.