Barbara Palombelli, la figlia è uno spettacolo per gli occhi: bellissima | FOTO

Barbara Palombelli è la vera regina di Forum, ma la figlia della giornalista è un vero spettacolo di bellezza e grazia.

Siamo abituati a vedere Barbara Palombelli nei panni della giornalista e di conduttrice all’interno dei suoi programmi di spicco, uno tra tutti Forum. Ma questa professionista è anche la moglie di Francesco Rutelli oltre che madre di splendidi ragazzi che la rendono fiera ogni giorno. La figlia è bellissima ed è veramente uno spettacolo per gli occhi, considerando anche la sua dolcezza e la grande bontà d’animo. L’avete mai vista? Conosciamola insieme.

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli nella vita privata

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli rappresentano una delle coppie di spicco appartenenti al mondo della politica e dello spettacolo italiano. Lei è una giornalista tra le più conosciute, oggi anche conduttrice di programmi di spicco come Forum in onda su Canale 5.

Nella sua lunga carriera vanta anche moltissime collaborazioni in Rai oltre che Mediaset, conduttrice anche di Domenica In nel 2004. Molto gelosa della sua vita privata, come risaputo è sposata con Francesco Rutelli. I due si sono conosciuti più di 40 anni fa e si sono addirittura sposati per ben due volte.

Nel 1982 hanno voluto celebrare il loro matrimonio con il rito civile, mentre poi nel 1995 si sono voluti risposare in Chiesa e mettere un nuovo sigillo al loro amore infinito. Questa è effettivamente una coppia che ha messo l’amore al primo posto, mentre il lavoro è sempre stata una conseguenza della loro vita insieme. Si sono impegnati nel tempo e hanno anche deciso di allargare la famiglia dando a dei bambini orfani la possibilità di essere molto amati e cresciuti. L’obiettivo è stato sicuramente raggiunto da parte di entrambi.

Chi sono i figli di Barbara Palombelli?

Negli anni ottanta è nato Giorgio, il loro primogenito e unico figlio naturale della coppia. Poi i coniugi hanno deciso di adottare tre bambini e dare loro una famiglia.

Il primo – Francisco – è stato adottato nel 1995 in Ecuador e di lui non si sa molto, neanche sui social. Poi ci sono altre due figlie che sono italiane e abbandonate dalla madre naturale nate nel 1990: Monica e Serena. Oggi fanno le estetiste e sino a qualche anno fa vivevano insieme a Roma.

Serena, chi è la bellissima figlia della Palombelli

Serena è la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Oggi ha superato i trent’anni e ce la ricordiamo per la sua esperienza dentro la casa più spiata in Italia. Da quel momento Serena è cambiata nel suo aspetto e questa sua partecipazione l’ha resa determinata e forte.

La ragazza è tornata single nel 2020 dopo essere stata fidanzata per molti anni con Alessandro Torresi. Poi ha conosciuto Adilton, nato in Brasile ma residente qui in Italia da tantissimi anni. Per ora non svelano se ci sarà un matrimonio nel prossimo futuro o meno, ma quello che sappiamo è che sono molto innamorati.