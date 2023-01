Barattoli di acqua, riempili di limone: risparmi un mucchio di denaro

Esiste un metodo per poter risparmiare tanti soldi mettendo un limone all’interno di un barattolo di acqua. Ecco come procedere.

Sulle nostre tavole, in tutte le stagioni, che sia estate, inverno, primavera o autunno è presente un agrume che da sempre si differenzia per via del suo colore e del suo profumo inimitabile.

Stiamo parlando del limone, conosciuto soprattutto per via delle sue proprietà che tendono a insaporire qualsiasi pietanza, che sia dolce o salata e che tende a dare un sapore particolare ai piatti.

Limoni: ecco come risparmiare tenendoli in un barattolo d’acqua

La sua origine non è ancora del tutto chiara, ci sono alcuni esperti che ritengono che il limone sia cresciuto in Cina durante la dinastia Song, verso tra il 960 e il 1279 d.C. ma secondo altre fonti è nato in Assam e nel nord della Birmania.

Soltanto intorno al 700 d.C. si diffuse in Egitto, in Iraq e in Persia e qui prese il nome di līmū che indicava generalmente tutti i frutti della categoria degli agrumi per poi prendere il nome di limone nella lingua italiana.

In Europa le prime coltivazioni compaiono nella metà del XV secolo, in Liguria, a Genova e solo successivamente, grazie a Cristoforo Colombo vennero diffusi a Hispaniola dove il navigatore piantò alcuni semi.

Coltivati in tutto il mondo, nonostante si possa pensare che siano tutti uguali, esistono vari tipi e forma di limoni e spesso la differenziazione è del tipo commerciale dove si distinguono i limoni verdi da quelli gialli.

L’importanza del Limone nel nostro Paese

In Italia, ci sono alcune specialità di limoni. Basti pensare che nella Costa Amalfitana e in particolare nella città di Positano, è diventato molto diffuso e se si cammina tra le strade del posto ovunque si può sentire profumo di limoni e ammirare decorazioni che lo ricordano.

Anche ad Amalfi e Sorrento c’è una grande diffusione di questo agrume a tal punto che le coltivazioni di queste zone sono invidiate da tutto il mondo e inoltre è diventato un vero alleato per i dolci del posto.

Basti pensare ai sospiri di Sorrento, conosciuti anche come Delizie al Limone, tra cui la ricetta più famosa è quella di Sal de Riso, che utilizza questi limoni sfruttando l’aroma particolare e le sue proprietà.

Inoltre, il succo di limone è molto utile anche per le faccende domestiche e come digestivo, quindi è indispensabile avere in casa questo agrume anche se facilmente tende a marcire dopo che non lo si utilizza per molto tempo.

Ma esiste un metodo per far si che i limoni si conservano bene anche un mese intero e per farlo non abbiamo bisogno di chissà quali ingredienti ma basta avere con sé un barattolo ermetico di vetro e dell’acqua.

Inizialmente laveremo i nostri limoni sotto l’acqua corrente e successivamente gli inseriremo all’interno del barattolo per poi far scorrere all’interno di esso dell’acqua fino quasi all’orlo.

Fatto questo, il barattolo va riposto in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore, quindi in una credenza va benissimo e si conserveranno freschi per settimane come appena acquistati.

In questo modo, avremo risparmiato tanti soldi, in quanto non solo eviteremo lo spreco e quindi di gettare il limone che è marcito ma eviteremo anche di comprarne dei nuovi.