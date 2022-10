Bancomat, occhio alla tecnica dello ‘sputo’: come fanno a svuotarti il conto

La nuova tecnica dello sputo al bancomat è rischiosa e il conto può essere svuotato in soli due secondi. Come evitarlo?

La pandemia dunque ci ha lasciato addosso la paura e il terrore. Come stupirsene! Stare vicino agli altri significava correre il rischio di potersi infettare e vivere così l’incubo che in tanti stavano già vivendo.

Il risultato di tutto questo? Oggi difficilmente ci avviciniamo agli altri soprattutto a chi non conosciamo e questo avviene anche o soprattutto per motivi d’igiene. In questo scenario s’inserisce bene una tecnica di cui parleremo a breve: la tecnica dello sputo.

Pensate che alcuni ladri la utilizzano per derubare: ma di cosa stiamo parlando? Continuate a leggere qui di seguito per conoscere più da vicino questa tecnica che sembra basarsi proprio sul distanziamento.

Che cos’è la tecnica dello sputo al bancomat?

Come abbiamo accennato poco fa, i ladri oggi sembrano utilizzare una nuova tecnica per derubare le persone al bancomat: la tecnica dello sputo.

Ne avete già sentito parlare di questa assurda tecnica?

Stiamo parlando di una tecnica che sembra essere molto efficace se si tratta di truffare le proprie vittime agli sportelli del bancomat. Probabilmente vi starete chiedendo in cosa consista tale truffa, perché di questo si tratta.

Diciamo che è molto facile metterla in atto: il ladro in questione innanzitutto individua la sua preda, dunque la persona che sarà poi derubata. Una volta fatto questo gli si avvicina, facendo finta di essere una persona che deve prelevare.

In un certo senso finge di essere in coda e non appena vede uscire le banconote sputa: dove? Sul monitor dello sportello: in questo modo chi stava prelevando, d’istinto, tenderà a tirarsi quasi indietro e sarà proprio in quel momento che il ladro ne approfitterà per rubare i suoi soldi e scappare via.

Insomma in pochi secondi potete essere derubati e senza nemmeno capire cosa sta succedendo o cosa è successo. Di questi episodi ne sono successi e come, sapete?

Pensiamo al caso di Trieste, dove una ragazza di 18 anni è stata arrestata proprio perché aveva rubato soldi grazie a questa tecnica. Dopo aver individuato la sua vittima, la ragazza in questione gli si è avvicinata e come da prassi, ha sputato sul monitor dello sportello.

Per fortuna però è stata presa e arrestata, ma non sempre succede questo. C’è chi riesce a farla franca. Ecco che bisogna evitare che questi individui portino a compimento la loro truffa.

Cosa fare per evitare di cadere nella trappola

Avete letto queste righe e state pensando che sia un gioco da ragazzi? Beh come darvi torto!

Sicuramente, però, è un gioco da ragazzi che sta dando i suoi frutti, ecco perché bisogna stare con gli occhi ben aperti e cercare di evitare di cadere in queste trappole. Un primo consiglio da seguire?

Quando siete allo sportello guardatevi intorno e cercate di capire se c’è qualcuno accanto a voi di sospetto. Se qualcuno vi osserva più del dovuto, rimanete in allerta. Potrebbe essere un truffatore. Non è detto che lo sia, però meglio non dare nulla per scontato in certi casi.

Ecco che sarebbe meglio cambiare bancomat se notate qualcosa che non vi piace. In questi casi è davvero necessario evitare di prelevare se non vogliamo essere derubati. Ovviamente se non notate nulla di ambiguo, prelevate pure.

Sicuramente la carte vincente in queste occasioni è l’attenzione, la stessa che utilizza chi mette in atto la tecnica dello sputo. Ecco che bisogna evitare di farsi trovare impreparati. Solo in questo modo possiamo riuscire a mettere in difficoltà questi malviventi.