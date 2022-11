Bancomat, non farti fregare: come ti rubano i soldi mentre fai il prelievo

By

Quando si preleva al bancomat si potrebbe incorrere in qualche truffa. Vediamo come evitarla e tenere al sicuro i propri soldi.

In presenza di alcuni segnali, non bisognerebbe prelevare al bancomat. Vediamo di cosa si tratta.

Prelevare al bancomat in sicurezza

Prelevare al bancomat è un’operazione molto semplice che, spesso, facciamo in automatico e senza pensare. In pratica, ci si reca all’ATM, lo sportello automatico, inseriamo la nostra carta, l’importo da prelevare, poi il codice, accertandoci di non essere visti, ritiriamo la carta, poi il denaro. Generalmente, quando preleviamo il denaro, ci mettiamo a contare se la cifra ritirata è giusta.

Il bancomat può sembrare un’attività semplice e poco rischiosa per prendere i soldi liquidi che ci servono e non usare sempre la carta per pagare. Eppure, soprattutto se il bancomat è sulla strada, bisognerebbe prestare molta attenzione poiché c’è tanto passaggio di persone.

In questo caso, pur dovendo prelevare, non sempre ci si può mettere a contare il denaro. Eppure è un passaggio che, quando si preleva al bancomat, dovrebbe essere fatto.

Attenzione a questa operazione al Bancomat

Quando c’è molto passaggio e non si può fare a meno di prelevare al bancomat, bisogna fare estrema attenzione. Infatti, i malfattori potrebbero essere dietro l’angolo e prendere il malcapitato che preleva allo sportello, in una trappola.

Quando ci si reca ad un ATM bisogna fare attenzione alle telecamere. Se ce ne sono puntate sulla tastiera, sarebbe meglio non prelevare. Certo, la banca punta le telecamere di sicurezza ma non sulla tastiera. Se ce ne dovessero essere sulla tastiera, infatti, il rischio è che venga scoperto il codice.

Inoltre, è necessario prestare attenzione ai rumori. Se si sentono dei rumori strani allora potrebbe significare che la macchina potrebbe essere stata manomessa.

Attenzione, poi, alle persone che ti circondano poiché i furti sono piuttosto semplici da portare in porto. Una persona cerca di leggere il pin digitato sulla tastiera, un’altra cerca di distrarre chi sta prelevando dicendogli che ha perso qualcosa (es. una banconota, qualche oggetto di valore); il terzo invece, sostituisce il bancomat con una carta finta.

Un altro metodo di furto è chiamato trapping che consiste nell’ostruire la fessura da cui si prende il denaro. All’utente sembrerà che i soldi non sono usciti. In realtà, sono fuoriusciti dal bancomat ma verranno raccolti dai malfattori successivamente.

Non meno raro è lo skimmer che consiste in un lettore di carta sovrapposto a quello della macchina. Lo skimmer leggerà il codice e sarà a disposizione dei malfattori che potranno utilizzare le informazioni raccolte per le loro truffe.

Oltre che i prelievi allo sportello, le altre truffe sono presenti sul web e il livello di attenzione, quando si tratta di soldi e bancomat deve essere sempre molto alto.