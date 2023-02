Bancomat, disservizi in tutta Italia: varie banche coinvolte

By

Segnalati disservizi relativi ai bancomat in Italia. Diverse banche coinvolte, anche se la situazione sta rientrando alla normalità.

In tutta Italia sono stati segnalati diversi disservizi ai bancomat di varie banche. La situazione sta lentamente ritornando alla normalità, anche se tanti cittadini hanno avuto problemi nella procedura di pagamento con le proprie carte. Inoltre, le segnalazioni hanno riguardato più istituti bancari, anche per quel che concerne il prelievo agli sportelli automatici. Ecco come si sta svolgendo la situazione e cosa è accaduto tra le 11 e le 12 del 4 febbraio 2023 a diversi cittadini che hanno provato ad utilizzare, invano, le proprie carte di pagamento.

Bancomat, disservizi in tutta Italia: la situazione

Varie segnalazioni sono state registrate per quel che concerne i bancomat, installati in tutta Italia. Tanti cittadini, infatti, hanno avuto difficoltà a pagare con la propria carta nei negozi e il disservizio ha riguardato varie banche italiane, anche per quel che riguarda il prelievo agli sportelli automatici dei vari istituti bancari.

Il disagio è stato comunicato anche da tanti utenti su Twitter che, nei loro post, hanno spiegato l’impossibilità di procedere al pagamento con le proprie carte bancomat in vari negozi.

Sarebbero, dunque, interessati più istituti bancari, secondo quanto riporta il sito Downdetector, che ha specificato anche quali circuiti di pagamento hanno dato maggiori problemi nelle ultime ore.

I circuiti coinvolti nelle segnalazioni

Secondo Downdetector, il circuito di pagamento prevalentemente interessato nel disservizio è quello Visa, anche se il disservizio a interessato, a macchia d’olio, tutti gli istituti bancari, anche se, come riferito da Intesa San Paolo, con i propri bancomat gli utenti non hanno avuto problemi ad effettuare pagamento presso gli esercenti.



In totale, secondo quanto riferisce il sito Assistenza Clienti, sono state registrate più di 300 segnalazioni il 4 febbraio, tra le 11 e le 12. Oltre a problemi in fase di pagamento, sono stati segnalate difficoltà ad effettuare prelievi agli sportelli automatici.

Una situazione, dunque, che ha gettato panico e delirio tra gli utilizzatori di bancomat, i quali si sono visti negare pagamenti presso i negozi, presso i quali hanno abitualmente acquistato, credendo fosse un problema di mancanza di liquidità e non generico, come effettivamente è stato dimostrato.

In queste ore, le banche coinvolte in questo disservizio stanno lavorando affinché la situazione ritorni alla normalità quanto prima e permettere ai clienti di poter utilizzare i propri bancomat per prelevare ed effettuare compere presso i commercianti, senza avere ulteriori problemi e disagi.