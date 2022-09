Banane nelle orchidee, non ci crederai mai ma lo fanno tutti i giardinieri: ecco perché

Sono le banane nelle orchidee la vera rivoluzione, come insegnano i giardinieri professionisti. Da provare assolutamente per ottenere qualcosa di completamente inaspettato.

Avere orchidee sane e rigogliose non è per nulla facile, infatti nella maggior parte delle volte le foglie si ingialliscono e il terreno è secc.o. Non solo, chi non è un professionista tende a posizionare la pianta in maniera scorretta lontano dalle fonti umide, come bagno e lavanderia.

I giardinieri sanno bene cosa fare per mantenere la loro bellezza, ed è proprio per questo che svelano un piccolo trucco che potrà cambiare per sempre la prospettiva che si ha su queste piante.

Come avere una orchidea bella e sana?

Quante volte, soprattutto durante l’estate, le piante di orchidea non sono sane e non si presentano nel migliore dei modi? Si può essere molto attenti e trattarle con la massima della cura, tuttavia essendo una pianta molto delicata si potrebbe inciampare in qualche piccolo problema.

A volte si sbaglia la posizione della pianta, altre volte non si innaffiano nella maniera corretta sino ad una procedura sbagliata in merito a nutrienti e similari. Queste piante sono degli organismi viventi e, come tali, necessitano continuamente di nutrienti di alta qualità per svolgere tutti i processi vitali. Questi sono più di tutto dedicati alla crescita veloce e rigogliosa, oltre che sana, per radici forti e foglie colorate.

Il terreno, purtroppo, non ha sempre le caratteristiche biochimiche necessarie a quanto sopra ed è importante ricorrere ai concimi. È difficile trovare dei nutrienti che siano di ottima qualità e possano andare bene per le orchidee, oltre che trovarli ad un buon prezzo sul mercato.

Per questo motivo, i giardinieri hanno deciso di svelare il loro trucco che consiste nell’utilizzo delle banane nelle orchidee. Sembra impossibile?

Banane nelle orchidee: a cosa servono?

Mangiare le banane fa bene alla salute di ogni essere umano, ricche di potassio e Sali minerali. In questo caso specifico, i giardinieri professionisti le usano per le orchidee.

Quello che serve sono dell’acqua – un fornello e delle banane mature. Come anticipato, questo è un frutto dall’alto contenuto di potassio – calcio – magnesio – fosforo e altri minerali che sono un grande alleato per le piante.

Il procedimento è semplice, infatti basterà prendere delle banane mature e tagliarle a fette sino ad ottenere 100 grammi di prodotto. Questi andranno messi dentro un pentolino insieme ad un litro di acqua da portare ad ebollizione. Subito dopo continuare a fuoco basso per altri 40 minuti lasciando raffreddare completamente prima di usarle.

Durante i 40 minuti di attesa, si devono preparare le piante di orchidee ad assorbire tutti i nutrienti della banana innaffiando con pochissima acqua. Un accorgimento importante, che rende le radici forti e una fioritura rigogliosa dai colori vivaci e intensi.

È fondamentale che la pianta di orchidea, in generale, venga innaffiata sempre allo stesso orario, prediligendo il mattino e la sera (pomeriggio tardi). Prendere il liquido ottenuto dal pentolino e versarla sul terreno, così che la pianta si rimetta in sesto.

Il liquido rimasto viene frullato insieme alle fette di banana e anche buccia, al fine di ottenere un fertilizzante naturale ecologico e perfetto per questo tipo di pianta. Il rapporto di uso è 4/1 – acqua + concime, conservando quello che non si usa in un barattolo chiuso dentro il frigorifero.

Un ottimo rimedio completamente naturale da applicare per avere piante sane e belle.