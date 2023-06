Bambina di un anno trovata morta in un’auto a Roma, forse dimenticata dal papà

Una tragedia si è consumata questo pomeriggio in un parcheggio alla Cecchignola, a Roma, dove una bambina di un anno è stata trovata morta.

Quando i soccorritori hanno sfondato il finestrino della vettura per liberarla, per la piccola non c’era ormai più nulla da fare. Sembra che a dimenticarla in auto sia stato il papà, che avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo, ma a scuola la piccola non è mai arrivata.

Bambina di un anno trovata morta in auto a Roma

Dramma nelle prime ore di questo pomeriggio in via dei Fucilieri, a Roma, in zona Cecchignola, dove una bambina di un anno è stata trovata morta in auto. Come riferisce Il Fatto Quotidiano, sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto: al momento del ritrovamento, la bambina si trovava da sola nella vettura e a nulla sono serviti i tentativi del personale del 118 di rianimarla. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno posto sotto sequestro la vettura La bimba era sola e non presentava – almeno stando a un primo esame esterno – nessun segno di violenza.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola sarebbe stata lasciata da sola in macchina dopo essere stata dimenticata dal papà che avrebbe invece dovuto accompagnarla all’asilo, dove purtroppo non è mai arrivata.

Notizia in aggiornamento.