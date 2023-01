Balcone pulito e brillante col metodo della pioggia, come farlo risplendere

Si può avere un balcone pulito e brillante con il metodo della pioggia? È una opzione da sfruttare in questo modo geniale.

Il balcone è uno dei luoghi della casa che si sporcano maggiormente, proprio perchè a contatto con l’esterno. Polvere, pioggia, detriti e ogni tipo di sporco finisce sempre sulla sua superficie creando non pochi disagi. Ogni giorno ci si ritrova a pulire con detergenti chimici e non si arriva mai all’obiettivo preposto. C’è un metodo alternativo molto divertente per renderlo nuovamente pulito e brillante: scopriamo insieme come usare la pioggia a nostro favore per un balcone igienizzato e splendente.

Balcone sporco: quali sono le cause?

C’è poco da girarci intorno, perché un balcone si sporca continuamente e nessuno può farci nulla. Anche se verandato, gli agenti atmoferici creano non pochi disagi tra polvere – detriti e ogni altro tipo di sporcizia che si accumula negli angoli e sulla superficie.

Ogni mattina e ogni sera sulla superficie del balcone si può notare polvere che si accumula, sino a creare delle fastidiose incrostazioni nel momento in cui si lascia passare del tempo tra freddo e umidità. Non da meno è il discorso della muffa, che purtroppo va ad intaccare le superfici rovinando completamente il balcone per poi renderlo invivibile.

A fronte di tutto questo, c’è un metodo che si può sfruttare: quello della pioggia. Ne avete mai sentito parlare? Basta poco per far tornare il balcone pulito e igienizzato come un tempo.

Metodo della pioggia per pulire il balcone: come averlo splendente

Come accennato, il balcone è una delle parti più importanti di tutta la casa. A volte è l’unico spazio all’aperto a disposizione dove prendere aria, mangiare o passare dei momenti in assoluto relax.

Un balcone è anche funzionale, perché permette di stendere i panni oppure conservare tutti quanti i detersivi e prodotti per la pulizia che non si vogliono tenere all’interno. Ovviamente, viene esposto alla pioggia e a tutti gli agenti atmosferici stagione dopo stagione.

La sua pulizia deve essere frequente, anche perché tenerlo sporco non porterebbe ad alcun beneficio se non tutti i detriti dentro casa. Allora sarebbe bene sfruttare il potere della pioggia per avere un balcone lucido, pulito e splendente.

Di che cosa abbiamo bisogno? Pioggia abbondante e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Le proprietà del bicarbonato sono conosciute in tutto il mondo, grazie al suo potere abrasivo e igienizzante che rimuove ogni tipo di patina creatasi nel tempo.

Quando fuori piove, basterà versare acqua sul balcone e poi spargere del bicarbonato di sodio su tutto il pavimento esterno (la quantità sarà relativa alla grandezza della superficie da pulire).

Poi, prendiamo uno spazzolone e rimuoviamo lo sporco attendendo che la pioggia faccia tutto il resto del lavoro. È un ottimo trucco da mettere in pratica durante l’inverno, ma anche quando ci sono i classici temporali estivi: il balcone non sarà mai stato più pulito di così.