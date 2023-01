Bagno profumatissimo per 24 ore, il segreto degli alberghi finalmente rivelato

By

Bagno profumatissimo per 24 ore? Ecco svelato il segreto degli alberghi: non tornerai più sui tuoi passi dopo questa dritta.

Anche tu puoi avere il bagno profumato per 24 ore di fila. Ti sveliamo il segreto che nessuno ha mai raccontato: fanno proprio così le signore delle pulizie negli alberghi.

Pulizia del bagno, il sistema che ti cambierà la vita

Pulire il bagno è una delle imprese più difficili per ogni donna. Tutti adoriamo l’ordine e la pulizia, ancor più quando si tratta di sanitari che, per questioni igieniche, devono essere sempre impeccabili e immacolati.

Capita però spesso che, a prescindere dalle ore trascorse a pulire il nostro bagno, in questa stanza ci siano sempre degli odori poco gradevoli. Ma d’altronde è normale. Non sempre la causa è da imputare alla defecazione. Talvolta, intervengono anche problemi strutturali, tubature intasate o umidità che si viene a creare in ambienti piccoli e poco arieggiati.

Se anche tu sei stanca di sentire il cattivo odore che proviene dal bagno, ecco per te una soluzione che ti cambierà la vita. Con questo semplice trucchetto potrai avere la stanza profumata per ben 24 ore.

Si tratta di un metodo infallibile, impiegato dalle imprese di pulizie che si occupano della sistemazione e lucidatura dei bagni. Ti garantiamo che non potrai più farne a meno.

Il trucchetto degli alberghi per bagni profumati

Non c’è cosa più bella che entrare nel bagno di un albergo e trovarlo pulito e profumato. Sai che potresti ottenere lo stesso risultato anche a casa tua? Ti servono pochi e semplici accorgimenti per far sì che la tua stanza da bagno abbia un odore gradevole almeno per 24 ore.

Pronta a scoprire il trucchetto che utilizzano gli albergatori? Siamo sicuri che anche tu rimarrai senza parole. Non tornerai più indietro. Per avere il bagno profumato così a lungo, dovrai procurarti semplicemente una bottiglina di olio, quello utilizzato generalmente per la detersione dei più piccini, che può avere una profumazione naturale davvero gradevole.

Poi procurati un assorbente, un rotolo di carta igienica e un po’ di ovatta. Ebbene questi elementi che ti abbiamo appena indicato, ti serviranno per creare il tuo profumatore naturale.

Partiamo dalla carta igienica. Non dovrai fare altro che prendere un rotolo nuovo e spargere sulla bobina di cartone interna, alcune gocce di olio. Poi posiziona la carta al solito posto.

Passiamo ora all’ovatta. Il procedimento è lo stesso: bagna dei dischi di ovatta con alcune gocce di olio profumato e deponi questa soffice nuvola bianca sul fondo del cestino della spazzatura del tuo bagno che ricoprirai poi con una busta pulita.

Vedrai che ogni volta che aprirai la pattumiera, sentirai un odore gradevole. A che cosa serve invece l’assorbente? Scelta curiosa questo prodotto, eppure ti assicuriamo che ha una straordinaria funzionalità.

Bagna anche in questo caso l’assorbente con alcune gocce di olio, togli l’adesivo posto sul retro e attacca l’assorbente all’interno degli scaffali o dei mobili che di solito si trovano sotto il lavandino, ben nascosto da occhi indiscreti.

Così facendo, l’assorbente non si vedrà ma le gocce di olio che avrà assorbito, lasceranno invece un odore gradevole per molto tempo. Attraverso dunque questi semplici trucchetti, potrai avere il bagno profumato per ben 24 ore. Tu ne eri al corrente?

Per quanto riguarda la profumazione, noi ti abbiamo indicato uno degli Oli tradizionali e di più facile reperibilità ma puoi decidere di sostituirlo anche con oli essenziali super profumati che ti consentiranno di mantenere la profumazione dell’ambiente anche per un tempo più lungo di 24 ore.

Trova la soluzione che preferisci e che più fa al tuo caso. Visto come è semplice avere il bagno profumato come quello degli alberghi? Una volta che avrai provato questa tecnica, siamo sicuri che non la abbandonerai più.