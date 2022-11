Bagno profumatissimo, ecco il metodo che tutti dovrebbero conoscere

Per avere un bagno sempre profumato esiste un metodo infallibile che tutti quanti dovrebbero utilizzare. Ecco di quale si tratta.

Il bagno è una delle stanze della nostra casa che utilizziamo di più sia per prenderci cura di noi stessi e sia per espellere i nostri bisogni e quindi capita che questa camera risulti essere la più maleodorante.

Il motivo sta nel fatto che, nel bagno, si tendono a disperdersi vapori di ogni tipo di genere, dovuti sia dal gabinetto che sia dalla presenza di umidità nell’aria che si forma con il vapore acquo.

Bagno: ecco il miglior metodo per profumarlo

Infatti, è una delle stanze dei nostri appartamenti dove si forma più condensa e più muffe, per questo è consigliabile utilizzare un deumidificatore che assorbe il vapore e rende l’aria salubre.

Però, accade che ci ritroviamo un odore di chiuso o nauseabondo e molte volte questo non dipende da noi ma per via dei tubi di scarico che possono provocare dei cattivi odori non molto gradevoli.

La causa è dovuta dalle esalazioni fognarie che tendono ad aumentare di pressione con l’arrivo delle piogge e con le precipitazioni e di seguito tendono a risalire negli scarichi casalinghi.

Per questo tendiamo ad utilizzare alcuni prodotti, come le vaschette per il WC da posizionare sul sanitario che tendono a rilasciare un odore piacevole dopo che tiriamo lo sciacquone.

Ma bisogna stare attenti al suo posizionamento, perché se installate in modo errato queste potrebbero otturare il nostro WC, quindi è sempre meglio allargare la linguetta e posizionarla esternamente sulla cornice esterna del water.

Ma per non incorrere in problemi del genere, ci sono vari metodi efficaci per profumare il nostro bagno e uno in particolare è risultato il migliore di tutti e riguarda l’uso di agrumi e petali essiccati.

Per farlo possiamo posizionare su una fonte di calore delle bucce di agrumi, (limone, mandarini, arance) e aspettare che queste si secchino in modo che gli oli essenziali vengano rilasciati e diffondano nell’aria i suoi odori.

Come procedere

La stessa cosa può essere fatta con i chiodi di garofano o con i petali di rosa o con la lavanda, o con qualsiasi altro fiore il cui profumo è di nostro gradimento in modo che il nostro bagno profumi.

In origine, il processo di essiccazione di questi petali veniva fatto al sole, ma per accelerare i tempi possiamo inserire questi petali all’interno del nostro microonde e aspettare che si seccano.

In questo modo avremo una sorta di pot-pourri, quindi prendiamo i nostri petali e li inseriamo all’interno di un piattino e posizioniamo il tutto in un punto strategico del nostro bagno.

Così, i fiori rilasceranno i loro profumi e renderà l’aria del nostro bagno profumata e sarà un vero piacere entrarci senza aver paura di incontrare cattivi odori e aria non del tutto sana per la nostra salute.

L’essiccazione di questi petali è fondamentale per via del fatto che viene eliminata tutta l’umidità che essi contengono e di conseguenza questa non va ad accumularsi con quella già presente nel nostro bagno.

Sebbene ci sono altri metodi che prevedono l’utilizzo di candele profumate che si possono trovare in commercio in tutti i negozi di casalinghi o ancora l’uso di vodka mescolato ad olii essenziali questo è considerato il migliore.

Infatti, sin dall’antichità usare fiori esiccati duranti il bagno è simbolo di pulizia a tal punto che in alcune rappresentazioni cinematografiche che ci mostrano le avventure del periodo dell’antica Roma o gli dei dell’Olimpo, possiamo notare come alcuni protagonisti fanno il bagno inserendo petali all’interno della loro vasca da bagno.

Se siamo attenti, possiamo notare come al bordo di essa ci sono anche dei piattini, di solito dorati, con all’interno il pot-pourri, per rendere l’ambiente e il momento piacevole e anche sensuale.

Perché mettere il bicarbonato dentro il wc?

Come accennato, ogni tipo di rimedio naturale è utile per un bagno profumatissimo e igienizzato. Uno dei trucchi per avere un ambiente profumato è trattare al meglio il wc con un rimedio naturale sempre presente.

Sappiamo bene che il bicarbonato di sodio è uno dei prodotti naturali maggiormente usati in casa per sfruttare la sua azione pulente, igienizzante e anti-batterica. Un solo cucchiano di bicarbonato dentro il Water è un ottimo strumento per eliminare il calcare e tutti gli odori che provengono dalle fognature (e non solo).

Come procedere: prendere un cucchiano di bicarbonato e buttarlo dentro il wc interno. Lasciare agire per un minimo di 5 minuti o tutta la notte. Ora prendere lo scopino e pulire tutta la parte interna, per poi chiudere l’asse e tirare l’acqua. I cattivi odori non saranno presenti in bagno e l’ambiente sarà di nuovo come desiderato.