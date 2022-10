Bagno o doccia, cosa consuma di più? Tanti sono convinti del contrario

La domanda non è cosa sia più rilassante, ma quale tra bagno o doccia consumi più energia e acqua: è il contrario di quello che tutti pensano.

Tornare a casa e farsi un bella doccia o un bagno rilassante è il sogno di tutti quanti. Fermo restando che la scelta è oggettiva, bisogna anche pensare ai consumi di acqua ed energia. In un mondo come quello in cui stiamo vivendo oggi, non è pensabile non interessarsi del tema degli sprechi o comunque di quanti soldi si dovranno tirare fuori per la bolletta di fine mese. uno studio ha approfondito il discorso ed evidenzia quale tra vasca e doccia consumi di più: ed è assolutamente incredibile.

Bagno o doccia, cosa scegliere per la casa

Bagno o doccia? Non è sempre una scelta di comodo e di tipologia di relax. In molti amano immergersi nella vasca e lasciarsi andare mentre l’acqua calda rilassa i muscoli, mentre moltissime altre persone prediligono la doccia energizzante e rinvigorente.

Il bagno caldo è lento, la doccia è veloce anche se non tutti possono installare quello che desiderano. Infatti, ci sono moltissimi ambienti che non permettono – per motivi di spazio – di predisporre una doccia oppure una vasca. L’opzione per accontentare tutti è installare il vetro nella vasca, così da poter avere entrambe le soluzioni.

Nell’era moderna, gli interior designer fanno di tutto per accontentare i loro clienti ma è anche vero che se non si ha lo spazio a disposizione la fantasia viene bloccata sul nascere. Il discorso ricade anche sui consumi di acqua ed energia/gas per averla calda.

Il primo aspetto da considerare è quello legato all’ambiente, cercando di ottimizzare i consumi per strizzare l’occhio ad un futuro consapevole. Stesso discorso è per gli aumenti delle bollette di fine mese, con le utenze che sono schizzate alle stelle.

Se abbiamo avuto una idea sui consumi di doccia o vasca, lo studio che è stato svolto negli Stati Uniti metterà l’accento su qualcosa di impensabile.

Cosa consuma di più, il bagno o la doccia?

La EPA – US Environmental Protection Agency – ha voluto svolgere uno studio per rispondere finalmente a questa annosa domanda. È emerso che una vasca da bagno per riempirsi richiede sino a 300 litri di acqua e per fare la doccia vengono utilizzati 90 litri d’acqua per soli 5 minuti.

Il confronto è quindi semplice, confermando che il bagno consuma molto di più di una doccia di pochi minuti. Ma sarebbe ancora meglio risparmiare maggiormente installando le docce di nuova generazione che sono a flusso basso.

La stima sottolinea che se tutte le famiglie installassero una tipologia di doccia come questa, solo negli Stati Uniti si arriverebbe ad una riduzione di 250miliardi di galloni di acqua. Cosa vuol dire? 1,5 miliardi di dollari sulla bolletta di fine mese degli americani (considerando che lo studio si è basato solo su questa nazione), facendo comunque in fretta a fare due conti anche per gli italiani.

Le docce moderne sono state studiate appositamente far risparmiare sino al 30% di acqua e quindi in bolletta. Se una persona vuole fare una doccia della durata di sei minuti con flusso basso, potrà risparmiare sino a 3 litri di acqua .

Per concludere meglio la vasca o la doccia? Lasciando da parte il proprio gusto personale, meglio installare la doccia così si consuma meno per il bene dell’ambiente e per il bene della bolletta di fine mese.