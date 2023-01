Avvolgi i piedi in pellicola trasparente: il mattino dopo non crederai ai risultati

By

La pellicola trasparente è un oggetto che molto spesso utilizziamo in cucina, ma non tutti sanno che è ottimo anche per dei trucchi di bellezza, infatti, se avvolgi i piedi nella pellicola trasparente, otterrai un risultato incredibile. E’ un trucco geniale: ecco a cosa serve.

Ormai i rimedi fai da te stanno andando sempre più di moda. Molti hanno detto basta a tutti i soliti prodotti chimici che si comprano al supermercato. E’ molto più soddisfacente e soprattutto economico, adattarsi con gli oggetti o gli ingredienti che abbiamo in casa. Il risultato è lo stesso, anzi, potrebbe lasciarvi senza parole. Ad esempio, sapete cosa accade se avvolgete i piedi nella pellicola trasparente? Scopriamo di più.

Piedi avvolti nella pellicola trasparente: ecco cosa accade