Avril Lavigne fa un tuffo nel passato: ricrea la sua iconica cover di “Let Go”

Una vera e propria icona degli anni 2000 nella scena musicale: Avril Lavigne è tornata da poco sul palco, portando i suoi grandi successi di nuovo nei cuori dei fan. Ora, dopo ben 20 anni, ricrea una delle cover più ricordata di sempre.

Tutte le pop star al mondo hanno un album che le rappresenta in tutta la loro carriera, quello che tutti i loro fan ricorderanno per sempre.

Nel caso di Avril Lavigne, cantante canadese e idoli dei giovani negli primi anni 2000, è “Let Go”, il suo album di esordio. A 20 anni dalla sua uscita, la star ha deciso di fare un insolito regalo a tutti i suoi seguaci.

Avril Lavigne torna a New York e ricrea la cover di “Let Go”

È sempre giovane Avril Lavigne, anche se sono trascorsi ben 20 anni dal suo esordio sui palchi, quando cantava quella hit chiamata “Complicated”, amata da tutti gli adolescenti dell’epoca.

Un’icona, una pop star anche un pò rock rispetto alle sue competitor, Avril ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, quegli stessi fan che ancora oggi la seguono e che sono stati felicissimi del suo ritorno sulle scene.

Ed è proprio ieri che ha stupito ancora una volta tutti: il 29 giugno cadeva il ventesimo anniversario di “Let Go”, il suo album di esordio del 2002 che conteneva singoli come “I’m With You”, “Losing Grip”, “Sk8er boy” e tanti altri.

La copertina dell’album rimarrà nella storia, lei giovanissima a braccia conserte in una strada di New York, con auto e persone che si muovono dietro di lei.

La pop star ieri, su Instagram, ha pubblicato una foto e poi un video su Tik Tok, dove ha ricreato la scena oggi, entusiasmando tutto il suo pubblico che ha riempito i suoi profili social di commenti e like.

Il video è diventato letteralmente virale, sia su Tik Tok che su altre piattaforme, come Twitter e i fan di Avril Lavigne da tutto il mondo non fanno che acclamarla. Ecco il video:

la copertina di let go di avril lavigne. 20 anni dopo. pic.twitter.com/p1rVeMud5G — dia ☁️ (@yousayiamfixed) June 29, 2022

Un vero e proprio fenomeno mondiale

Avril Lavigne ha resistito a ben 20 anni di carriera e quest’anno ha ripreso il suo tour mondiale, riportando live i suoi brani più noti.

Proprio qualche settimana fa, in una delle tante interviste, l’artista ha riflettuto sulla sua lunga carriera dicendo: “Non sarò mai in grado di spiegare non solo quanto questo album abbia significato per me, ma anche l’impatto monumentale che ha avuto sulla mia vita. È difficile provare e capire come, 20 anni dopo, le canzoni che scrivevo a 17 anni risuonassero ancora per le persone di oggi”.

Con 7 album all’attivo, di cui uno nuovissimo “Love Sux” uscito nel 2022, Avril Lavigne resta un’icona, un simbolo per un’intera generazione che ancora oggi ascolta le sue canzoni senza stancarsi mai.