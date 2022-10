“Avrei dovuto…”, Paola Barale a cuore aperto: il motivo per cui non ha avuto figli

Paola Barale in un’intervista ha rivelato il motivo per cui non è diventata madre. Ecco le parole della donna.

Paola Barale è una conduttrice italiana che ha avuto un enorme successo durante gli anni ’90 prendendo parte a molte trasmissioni televisive e diventando uno dei volti più noti del piccolo schermo.

Attualmente la donna è impegnata a ballare sulla pista della diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con il maestro di danza Roly Maden con il quale ogni sabato sera cerca di ottenere il miglior punteggio da parte della giuria.

Paola Barale: il motivo per cui non ha mai avuto figli

Durante le prime puntate del programma però, alla donna sono stati dati dei voti moderati in quanto tutti quanti si sarebbero aspettati grandi performance da parte sua e invece pare aver deluso le aspettative.

In particolar modo, Guillermo Mariotto e anche in modo velato Carolyn Smith le hanno consigliato di giocare sul suo essere simile alla cantante americana Madonna, motivo per cui ha iniziato la sua carriera.

La Barale, ha rivelato che la sua somiglianza con la pop star e il suo giocarsi su è qualcosa che fa parte del suo passato e che si sentirebbe anche un po’ in imbarazzo a farlo adesso mentre vorrebbe mostrarsi per quello che è lei senza dover essere paragonata come sosia di qualcun altro.

Paola è amatissima dal pubblico che l’ha sempre vista come una vera e propria icona del piccolo schermo dato che ha avuto modo di lavorare al fianco di grandi nomi della televisione italiana.

Dal punto di vista sentimentale, la donna è stata sposata con il ballerino e adesso opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti ma il loro matrimonio si è concluso dopo quattro anni.

Successivamente, la Barale ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore e modello israeliano Raz Degan e il loro amore è considerato uno dei migliori mai avuti da parte di gente appartenente al mondo dello spettacolo.

Le parole della conduttrice

Infatti, anche dopo che la loro storia è terminata, durante la partecipazione di Degan alla dodicesima edizione dell’Isola dei famosi, la Barale ha deciso di accettare la proposta della redazione del reality e di andare in Honduras per fare una sorpresa al suo ex.

I due, si sono mostrati molto affiatati e in molti speravano che potesse esserci un ritorno di fiamma dato che i loro modi di fare somigliavano tantissimo a quelli di due adolescenti alle prese con la prima cotta amorosa.

Però, non c’è stato nulla da fare, e dopo che Paola ha passato alcuni giorni sull’isola ed è tornata in Italia tra i due sembra non esserci stato nessun altro contatto e le speranze dei fan si sono spente.

In un’ intervista pubblicata su Chi, la donna ha però ammesso che con Raz si sente assiduamente ma se si sono lasciati c’è un motivo anche se tutti quanti hanno sperato in un loro ritorno di coppia.

Inoltre, durante l’intervista al settimanale di Alfonso Signorini, la Barale ha ammesso il motivo per cui non è mai diventata madre dichiarando che oggi per lei questo è un argomento a cui non pensa molto.

“Oggi è un argomento chiuso. Forse avrei dovuto pensarci prima. Ma non l’ho coltivato come desiderio. Non ho rimpianti. Oggi dico no in modo fermo e deciso, ma in questa vita di passaggio non si può davvero calcolare nulla…”.

Stando alle parole della conduttrice, tra i suoi progetti futuri non c’è quello di diventare madre ma non nega che la vita potrebbe metterla alla prova e farle provare il piacere di mettere al mondo un figlio.

Intanto, la donna al momento è concentrata su un suo unico obiettivo, ossia quello di stupire la giuria di Ballando con le Stelle, impegnandosi per ricevere da loro dei voti che potranno mandarla avanti nella gara.