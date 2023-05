Avevano ottenuto false certificazioni vaccinali, 19 genitori a processo

Grazie a un medico complice, 19 genitori hanno ottenuto certificazioni false attestanti vaccini mai effettuati dai rispettivi figli.

Il Tribunale Monocratico di Rimini ha incriminato diciannove genitori per aver ottenuto falsificazioni di certificati di vaccinazione.

Secondo quanto riferito dalla stampa, con la complicità di un medico della città di Pesaro, i genitori avrebbero ottenuto, per le loro figlie e i loro figli, certificati attestanti la somministrazione obbligatoria dei vaccini.

In realtà, i piccoli non erano mai stati sottoposti a tali procedure. Il medico è scomparso recentemente, pertanto solo i genitori coinvolti nel caso saranno processati.

Certificazioni vaccinali false, a processo 19 genitori

Diciannove genitori della regione Emilia Romagna – specificamente della città di Rimini – sono sotto processo dopo essersi fatti accusare per avere ottenuto delle false certificazioni di vaccinazione, con la complicità di un medico di Pesaro, attualmente deceduto.

Secondo quanto comunicato dalla stampa locale, i genitori avrebbero corrisposto al medico 300 euro ciascuno per ogni certificato falso contro difterite, tetano, pertosse e morbillo, rosolia e varicella ottenuto.

Ora che il medico in questione è mancato, sono i genitori stessi a rispondere del reato con l’aiuto degli avvocati Diego Pensalfini, Monica Castiglioni, Paola Zoli, Stefano Leardini ed Isabella Gianpaoli. Le vaccinazioni in questione riguardano il biennio 2016-2017. Falso in atto pubblico: questo è il capo di imputazione per le persone coinvolte.

L’importanza della vaccinazione per i bambini

La vaccinazione è uno dei modi più efficaci per proteggere i bambini dalle malattie infettive. Grazie alla vaccinazione, il corpo sviluppa la capacità di difendersi contro alcuni agenti patogeni, creando così un’immunità duratura e naturale.

Ciò significa che, se esposto a questi agenti patogeni in futuro, il sistema immunitario del bambino sarà in grado di riconoscerli e combatterli senza faticare troppo.

È importante sottolineare che le vaccinazioni non solo proteggono i singoli individui, ma anche l’intera comunità.

Quando una percentuale elevata della popolazione è vaccinata contro una determinata malattia, si crea ciò che viene definito immunità di gregge. Questa situazione rende difficoltosa la diffusione delle malattie attraverso la comunità, perché vi sono poche persone suscettibili all’infezione.

L’importanza della vaccinazione per i bambini risiede nella prevenzione di conseguenze gravi.

Tra queste, danni permanenti all’apparato respiratorio o cerebrale e perfino al decesso causati da alcune malattie infettive.

Non sottoporli alle vaccinazioni obbligatorie li espone a rischi per la salute, che si possono evitare effettuando il ciclo vaccinale previsto dalla legge, che tutela la salute dei più piccoli.